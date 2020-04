Kultur Film Strømmefilmer kan bli Oscar-nominert I kjølvannet av koronapandemien endrer Oscar-akademiet på reglene for sine nominasjoner. Publisert: 29. april 2020, 10:44 NTB

Alfonso Cuaróns «Roma» ble nominert til Oscar i 2019 – i flere kategorier. Filmen endte opp med å vinne hele tre priser, ikke minst den gjeve Beste regi-statuetten. FOTO: Netflix

En regel spesielt innført for året 2021 innebærer at filmer som slippes til strømming på TV også kan vinne Oscar.

For å kunne nomineres til Oscar kreves det normalt at en film må ha vært vist på kino i Los Angeles-området i minst sju dager

De stengte kinoene over hele USA har imidlertid fått Oscar-akademiet til å gjøre et unntak. Filmer som slippes direkte til strømmetjenester, fordi koronaviruset holder kinoene stengt, kan nomineres til neste års utdeling – men bare dersom de i utgangspunktet hadde et planlagt løp for kinovisning.

«Akademiet vil støtte medlemmer og kolleger i disse usikre tider. Det er viktig at arbeidet deres er synlig og hylles – spesielt nå», heter det i en pressemelding fra Oscar-akademiet.

I 2018 lettet Netflix på sine prinsipper slik at regissøren Alfonso Cuaróns «Roma» kunne sikre seg Oscar-nominasjoner. Strømmetjenesten lot filmen få premiere på kino tre uker før den ble sluppet digitalt.

Det blir også andre forandringer foran neste års Oscar. Blant annet slås de to kategoriene Beste lydmiks og Beste lydredigering sammen til én pris. Når det gjelder Beste internasjonale film kommer alle medlemmene i Oscar-juryen til å bli invitert til å delta i den første stemmegivningen.

Neste års Oscar-festivitas skal arrangeres i Los Angeles 28. februar.

