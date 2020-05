Kultur Spotify Ferieklare nordmenn lager sommer-spillelister: Vil ha låter om camping og roadtriper Nye lyttevaner fortsetter å oppstå i koronatiden, melder Spotify. Nå er det ferieklare nordmenn som oppretter nye sommerspillelister. Publisert: 28. mai 2020, 08:49 NTB

I Norge har campingrelaterte spillelister opplevd en strømmeøkning på 30 prosent, melder Spotify. FOTO: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Strømmetjenesten melder om en økning på hele 167 prosent på slike lister.

Blant annet ser man i Norge at campingrelaterte spillelister har opplevd en strømmeøkning på 30 prosent – mens opprettelse av spillelister med roadtrip-tematikk har økt med 35 prosent den siste tiden.

Men fremdeles holder vi oss hjemme, og ifølge Spotifys såkalte innsikt for den siste måneden – fra 17. april til 17. mai – så peker lyttetrendene også mot mange gjør-det-selv-prosjekter som gjenspeiles i lyttetrender rundt i verden.

Podkaster som «Just Wanna Quilt» har internasjonalt sett økt med 125 prosent, mens strømmingen av podkasten «WeCrochet» økte med 60 prosent.

Man mener også å ha identifisert spillelister som dem som maler vegger og hus og kanskje mer enn det lytter til, og der står Ed Sheerans «Shape of You» høyt i kurs.

Blant populære podkaster innen hagearbeid topper lister som «The Joe Gardener Show», «Epic Gardening: Daily Growing Tips and Advice» og «Botaniska trädgårdspodden» her i Norge, får NTB opplyst.

Det er også observert en økning på over 120 prosent i såkalt bakerelaterte spillelister, med låter som «Banana Pancakes» av Jack Johnson, Harry Styles sin «Watermelon Sugar» og «Sugar» av Maroon 5.

Et eget fenomen er bananbrød-relaterte spillelister, som har økt med 225 prosent den siste måneden – og er oppe i 2.750 spillelister på Spotify alene. Også Google merket seg denne trenden i sine søk i april.

Bakverket laget i en brødbakeform later ifølge en artikkel i Teen Vogue til å ha seilt opp som favoritten til mange unge i koronatiden. Strandet hjemme på grunn av et stengt samfunn, prøver de seg kanskje for første gang – og da er bananbrød lett å få til.

