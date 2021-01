Kultur Batman Tre ulike skuespillere deler Batman-rollen I filmene i den nye «Batman»-filmserien vil tre ulike skuespillere figurere i superheltrollen, skriver NME. Publisert: 06. januar 2021, 11:52 NTB

Robert Pattinson er den «ferskeste» av de tre Batman’ene! FOTO: Warner Bros. Entertainment

Ben Affleck er som kjent klar for Batman-rollen i filmen «The Flash», men nylig avslørte DC Films at også Michael Keaton skal ta på seg trikoten og dukker opp som Batman igjen.

I et intervju med New York Times sier filmselskapets sjef Walter Hamada at de to skuespillerne skal spille rollen i samme film, men de skal skilles ad av parallelle verdener i selve filmen.

LES MER: Skurken i «The Batman» er klar

Tilbake som Batman – og i godt selskap: Ben Affleck. FOTO: AP

Ved siden av «The Flash» holder Robert Pattinson på å gjøre sin tolkning av den ikoniske superhelten gjennom innspillingen av filmen «The Batman» i Storbritannia. Innspillingen måtte stoppe opp en periode da Pattinson testet positivt på en covid-19-test, men den er nå gjenopptatt.

LES MER: «Game of Thrones»-stjernen inntar superheltrolle

Ben Affleck spilte Batman i «Batman v Superman: Dawn of Justice» og i «Suicide Squad» samt i «Justice League»-filmene. Michael Keaton spilte superhelten i Tim Burtons «Batman» fra 1989 – samt i «Batman vender tilbake» fra 1992.

Publisert: 06. januar 2021, 11:52