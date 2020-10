Kultur Spotify Nå kan du finne låter selv om du ikke aner hva de heter Vet du ikke hva sangen heter? Ny Spotify-oppdatering gjør det enklere å finne ut av det! Publisert: 07. oktober 2020, 16:00 Line Pevik

I ny oppdatering kan du søke etter tekstlinjer i sangene for å finne sangen du leter etter. FOTO: Jenny Kane / TT NYHETSBYRÅN

Du har sikkert mange ganger hørt en kul sang på vors, i butikken eller i reklame. Du får med deg en tekstlinje eller to med litt melodi, men har ingen peiling på hva sangen heter sånn at du kan søke opp låta.

Muligheten for å hente opp Shazam-appen på telefonen er der, men mange ganger må du rett og slett google deg fram til sangnavnet.

Nå har Spotify rullet ut en oppdatering som gjør søk etter sanger mye, mye lettere, melder The Verge. Tek.no har også omtalt saken.

Før kunne du søke på kun artist, album eller sangtittel, men nå kan du søke etter tekstlinjer i sangene for å finne sangen du leter etter. Nyheten ble først avslørt av en av Spotifys egne utviklere:

Tek.no har testet funksjonen, og kan fortelle at det fungerer bra på engelske sangtekster - her kan du faktisk slurve ganske mye og likevel få riktig resultat. På norsk er det litt verre; ulike skrivemåter av ord kan bli en liten utfordring her - enn så lenge.

