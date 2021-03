Kultur Kapteinen og Bjørn Eidsvåg samarbeider: – Bedre enn originalen Bjørn Eidsvåg lot den unge og folkekjære artistkollegaen Kapteinen (22) styre sin låt «Veien» inn i nye havner og synes resultatet rett og slett er blitt bedre enn hans egen original. Publisert: 23. mars 2021, 14:34 NTB

Her er Kapteinen, alias Kjell Øverland, som tok styringen over Bjørn Eidsvågs låt «Veien» – og gjorde den til en «moderne og frisk versjon», ifølge opphavsmannen. FOTO: Peter Bruteig

– Det er moro å høre hvordan en langt yngre artist gjør sangen, sier Eidsvåg (67) om samarbeidet – der Kapteinen fikk tilsendt alle lydfilene til originalinnspillingen av «Veien» og gjorde sin moderne versjon.

Det unge stjerneskuddet fra Stavanger, som egentlig heter Kjell Øverland, tok den akustiske låten – å høre på Bjørn Eidsvågs album «Tapt paradis» – og gjorde den om til en duett mellom de to. Eidsvåg medgir gjerne at resultatet ble «en mer moderne og frisk versjon».

– Mye å lære

I en lukket Facebook-gruppe for musikkbransjen, der NRK-satsingen «De neste» ble diskutert, tok musikkveteranen nylig til orde for å la de unge artistene være sjefene og lære opp musikkveteranene. Den tanken meldte seg etter samarbeidet med Kapteinen.

– Jeg har mye å lære av hvordan han angriper arbeidet med en låt og hvilket lydbilde og estetiske idealer som gjelder for den generasjonen. Min generasjon har vokst opp med det analoge lydbildet som ideal, de yngre har i langt større grad enn oss hatt en digital tilnærming. Så kan jeg insistere til jeg blir blå i trynet på at vår måte er ærligst eller mest musikalsk, men sannheten er jo at det låter fint av det de gjør, og at det som regel er veldig musikalsk. Det er rett og slett bare freshere. Denne opplevelsen har jeg hatt ved å jobbe med yngre kolleger før også, for eksempel Thomas Dybdahl, sier Eidsvåg:

– Jeg blir aldri en ung artist igjen og kler nok best å være så gammel som jeg er. Det er helt naturlig at det er de unge som ruler på popscenen, sånn har det alltid vært. Men kan jeg få litt hjelp til å få kommunisert sangene mine til et yngre publikum, er det noe jeg ønsker velkommen. Det viktigste for meg med samarbeidet med yngre artister er dog den inspirasjonen det gir meg til å skrive flere sanger og til å prøve å fornye uttrykket mitt; ikke forlate det, men fornye det.

– Trist nok for meg

En rekke musikkrealityer handler om at artistene gjør coverversjoner av andres låter. Bjørn Eidsvåg sier han har «et veldig dårlig selvbilde på å være coverartist».

– Jeg har alltid tenkt at jeg er best på egne låter og bør la andres være i fred. Men hadde Kapteinen insistert, hadde jeg nok klart å få til en versjon av «Dagen Pappa Grein». Den er trist nok for meg, sier Eidsvåg til NTB.

«Veien» i ny versjon slippes løs 26. mars, og Kapteinen gleder seg.

Kjell Øverland - aka Kapteinen - sin versjon av «Veien» slippes 26. mars. FOTO: Pressefoto

– Heilt fra eg va liten gutt har eg hatt mye musikk rundt meg hjemme og en som ofte har blitt hørt på radioen hjemme e Bjørn Eidsvåg. Eg e stolt over at eg har fått lov til å gjøre denne versjonen sammen med han. Dette e ein sabla fin duett som eg glede meg sinnssykt til å vise dokker!

Kjell Øverland plukket opp gitaren og debuterte som Kapteinen med «Mr. Fantastique» i mai i 2020. Siden har det vanket radiolistinger, sterke strømmetall og sceneopptredener – blant annet som oppvarmer for Arif, på by:Larm og Trondheim Calling. Han er blant artistene i Nora Collective, og har vært med på produsentsiden til stallkameratene Arif og Philip Emilio sine siste album.

Selv slapp Kapteinen EP-en «Døgn» i januar og har en slippkonsertturné planlagt til april.

