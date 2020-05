Kultur Farmen Mads Hansen blir ny programleder for «Farmen» – lover å tilføre sin personlighet Mads Hansen er TV 2s valg til å erstatte Gaute Grøtta Grav som programleder for «Farmen». Han gjør sin debut til høsten, mens produksjonen starter i slutten av juli. Publisert: 27. mai 2020, 11:20 NTB

Den nye programlederen for «Farmen» er Mads Hansen. FOTO: Marit Hommedal / NTB scanpix

Den tidligere fotballspilleren har gjort seg bemerket med sitt kritiske blikk mot influencere, så vel som å debutere som artist med å lage 2018-landeplagen «Sommerkroppen» – som han vant Spellemannspris for.

– Mads er en vinnerskalle, og et stort forbilde for unge som tør å stå i viktige samfunnsdebatter, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 om kanalens valg, og mener Hansens «enorme rettferdighetsprinsipp» vil komme godt med når han skal dømme tvekampene i realityserien.

– Det kommer vel neppe som noen overraskelse på noen at jeg er den nye programlederen for Farmen! Men spøk til side: Dette er en av de mest prestisjefylte tv-jobbene i Norge, heter det fra Mads Hansen, som har sett utallige timer med «Farmen» opp gjennom årene og til VG sier han er blitt spurt flere ganger om å være med i kjendisutgaven.

– De som forventer en Gaute 2.0 blir nok skuffet, sier Mads Hansen, som skal ta over programlederjobben. FOTO: Espen Solli/TV2

Han kommer med én advarsel til fansen, som lyder:

– De som forventer en Gaute 2.0 blir nok skuffet, for det er viktig for meg å beholde min egen personlighet oppi alt dette, sier Mads Hansen. Til VG utdyper han at han har vært «veldig tydelig på» at han ikke vil være en Grøtta Grav nummer to.

– Da fikk de heller finne en annen.

Han kommer også med et annet løfte – om at seerne neppe vil komme til å oppleve at han rir inn på «Farmen» i bar overkropp. Mads Hansen vil også fortsette både i «Spårtsklubben» og på Instagram.

