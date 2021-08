Kultur Kino Venter kinofest i høst: Denne filmen tror eksperten vil trekke flest Det har vært snakk om en ketsjupeffekt, der kinofilmene som måtte avlyse på grunn av koronastengte kinoer vil innta salene – i hopetall. Publisert: 23. august 2021, 18:00 NTB

James Bond - her i Daniel Craigs skikkelse - som venter tilbake til kinolerretet i høst.

Og nå er det store spørsmålet: Kommer familien Gucci, James Bond og gjengene i West Side Story til et lerret nær deg?

Det håper kinoaktørene – som drømmer om å fylle salene i en verden der ordet fullvaksinert åpner for stadig større sosialisering.

For storfilmene står i kø: James Bond-filmen «No Time To Die», sci-fi-eventyret «Dune» og flyoppfølgeren «Top Gun: Maverick» er blant filmene som er forventet å ankomme kinolerretet før jul.

– Optimisme

I det optimistiske scenarioet kommer alle disse filmene til å få boltre seg på kino framover. Men all uro og usikkerhet i film- og kinobransjen er ikke blåst bort. Og hvordan er egentlig reglene for smittevern på kino akkurat nå.

– For tiden er 500 makstallet i kinosalene, men noen kommuner er mer restriktive, blant annet Bergen der det nå er 100 som er maks. I tillegg skal det være en meter mellom hver person eller husstand/kohort, sier Guttorm Petterson, administrerende direktør i Film & Kino: Bransje- og medlemsorganisasjonen som representerer Kino-Norge – og jobber for kinoens interesser og vilkår.

Direktør Guttorm Petterson i bransjeorganisasjonen Film & Kino, som representerer Kino-Norge og jobber for kinoens interesser og vilkår, ser fram til at storfilmene skal innta kinosalene.

På spørsmål om hvordan stemningen er i kinobransjen akkurat nå, svarer han:

– Det er klart en optimisme å spore, med mange kommende store og viktige filmer inkludert en rekke norske titler som nå endelig slippes på kino. Hvorvidt det er nok til å bli et «normalår» er for tidlig å si. I Storbritannia regner de med 80–85 prosent av normalen. Kanskje blir det noe tilsvarende her. Avhengig av at det ikke kommer noen ny bølge med covid-19 varianter – og at mange nok er vaksinert effektivt.

LES MER: Ny «Alene hjemme»-film kommer før jul

– Kan ta litt tid

I likhet med de fleste filmentusiaster har Petterson selv noen favoritter han gleder seg til å se på kino. Filmer han gjerne skulle sett på lerret – og ikke på skjerm – er blant annet Oscar-vinneren «Nomadland» og superheltfilmen «Black Widow»

– Samt andre filmer fra Disney, som har valgt å prioritere sin egen strømmetjeneste Disney+, sier han.

LES MER: Scarlett Johansson saksøker Disney for strømming av «Black Widow»

– Hvilke kommende storfilmer tror du kommer til å trekke mest folk fremover, Petterson?

– Åpenbart James Bond-filmen «No Time to Die», som skal ha premiere 1. oktober. I tillegg tror jeg flere norske filmer kan hevde seg.

LES MER: Disse norske filmene får du se på kino i høst

Så er spørsmålet om folk har endret sine kinovaner i tiden med nedstenging. Film og kinosjefen håper ikke det:

– Mens koronaen herjet som verst var jo folk tvunget til å se film andre steder, enten fordi kinoene var stengt, restriksjonene var strenge og filmene uteble.

– Noen mindre filmer har nok profittert på at konkurransen ikke har vært så hard. Jeg er veldig optimistisk med tanke på at folk vil komme tilbake for å oppleve film sammen med andre under optimale forhold! Men det kan ta litt tid.

Disse filmene kommer:

«Dune»: Regissør Denis Villeneuve gjør sin vri på Frank Herberts sci-fi-roman. På den stjernespekkede rollelisten finner vi Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson og Stellan Skarsgård. Premiere: 15. september.

Timothée Chalamet og Rebecca Ferguson i Denis Villeneuves filmatisering av «Dune».

«No Time To Die»: James Bond har forlatt MI6 – men noen hvilepuls blir det ikke. Regn med den vanlige mengden med action i denne flere ganger utsatte storfilmen. Svenske David Dencik dukker opp side om side med Daniel Craig. Premiere 1. oktober.

Kjører inn på kinoene – etter at premieren er blitt flyttet flere ganger: James Bond i Daniel Craigs skikkelse.

«Halloween Kills»: Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) fortsetter kampen mot marerittonde Michael Myers i denne fortsettelsen av Halloween-filmserien. Premiere 15. oktober.

«Hotel Transylvania 4»: Mange gleder seg til å ta med hele familien på kino igjen. Og det blir fargesterkt gjensyn med skrekk og kos-gjengen når «Transformania» har kinopremiere 15. oktober.

«Jackass Forever»: Er den fjerde kinofilmen om den lettere grenseløse gjengen fra den populære MTV-serien. Premiere 22. oktober.

Den fjerde jackass-filmen kommer i høst.

«Venom»: Let There Be Carnage»: Det er langt fra slutt på å trenden med amerikansk superheltfilm. Her møter vi blant andre Tom Hardy og Woody Harrelson. Premiere 22. oktober.

«Familien Addams 2»: Er i likhet med Transylvania-gjengen både koselig, litt skummel og veldig animert – og en annen mulighet for hele familien til å samles foran lerretet igjen. «Familien Addams 2» får premiere 29. oktober.

«Eternals»: Beskrives som en aldri så liten joker – og en nokså stjernespekket sådan – i filmhøsten. Det er Oscar-vinneren, den kinesiske regissøren Chloé Zhao («Nomadland»), som har forlatt realismen til fordel for et realt eventyr. Angelina Jolie er om bord. Kinopremiere 3. november.

«Last Night in Soho»: Edgar Wright regisserer Anya Taylor-Joy («The Queens Gambit») og Thomasin McKenzie («Jojo Rabbit») i det som omtales som en psykologisk dramathriller om en ung kvinne som drømmer om å bli motedesigner. Premiere 5. november.

«Top Gun: Maverick»: Over 30 år etter at originalfilmen fløy seg inn i hjerter og til toppen av kinolistene inntar Tom Cruise Pete «Maverick» Mitchell-rollen igjen. Fest setebeltet, det advares om flyakrobatikk og luftige svev. Premiere 19. november.

Tom Cruise gjør comeback som Pete «Maverick» Mitchell.

«House of Gucci»: Filmen er inspirert av historien om familien bak det Italienske motehuset Gucci, og i to av rollene ser vi Lady Gaga og Adam Driver. Premiere 26. november.

«West Side Story»: Steven Spielberg har blåst liv i den gamle konflikten mellom gjengene Sharks og Jets i 1950-tallets New York. Premiere 10. desember.

Er du klar for en ny versjon av «West Side Story»?

«Spider-Man: No Way Home»: Tom Holland, Zendaya og Benedict Cumberbatch er klare med litt mer Spider-man-moro, og går alt etter planen lander de på kinoene midt i førjulsstria. Premiere 17. desember.

Spider-Man-film sikrer julekinoen!

«The King's Man»: Filmen som lar oss bli kjent med opprinnelsen til det aller første uavhengige intelligensbyrået, melder filmweb. I hovedrollene møter vi blant andre Gemma Arterton, Aaron Taylor-Johnson, Matthew Goode, Ralph Fiennes og Djimon Hounsou. Premiere 22. desember.

Kilde: Filmweb, TT

Publisert: 23. august 2021, 18:00