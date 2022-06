Kultur Sex og samliv Det norske swingersmiljøet skal kartlegges For første gang skal det norske swingersmiljøet kartlegges for sykdommer, i et samarbeid mellom Olafiaklinikken og interesseorganisasjonen PolyNorge. Publisert: 07. juni 2022, 16:00 NTB

– Vi har veldig lite informasjon om swingersmiljøet generelt, og spesielt i Norge har vi veldig lite data, sier overlege Usha Hartgill ved Olafiaklinikken i Oslo.

15.000 personer er medlemmer i Norges største swingersnettverk, SpicyMatch, skriver TV 2. Ukentlig arrangeres store fester med opptil flere hundre deltakere.

FAKTA: Swinging Kan defineres som «ikke-monogam seksuell aktivitet, som også kan oppleves som par».

Som oftest er det snakk om et par i fast parhold som møter andre par, flere par eller single personer.

Fenomenet swinging kan sees på som et ledd i den seksuelle frigjøringen fra 1960-årene.

Amerikanske swingere betegner ofte seg selv som Lifestylers, eller «in the lifestyle». I Norge er begrep som «konebytte» og «partnerbytte» brukt, men anses ikke som fullt dekkende betegnelser. Kilde: Wikipedia

Det norske swingersmiljøet skal kartlegges for å se om kjønnssykdommer er mer utbredt enn hos den øvrige befolkningen.

Hun tror det er flere grunner til at det finnes lite helsedata om dette miljøet, blant annet at det er et svært lukket miljø, og at folk kvier seg for å teste seg på grunn av stigma. Hun håper at flere velger å teste seg oftere, og at man ikke opplever stigmatisering fra helsepersonell.

– Folk skal kunne tørre å si til fastlegen sin at de trenger en test uten at det blir for mange spørsmål.

Hittil har de ikke avdekket noen forskjell fra den øvrige befolkningen, sier hun.

– Vi har samlet inn tester fra 84 personer, og av disse personene har vi tre positive prøver, sier Hartgill.

