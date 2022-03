Kultur Netflix Netflix tar ned tjenesten i Russland Det blir ikke lenger mulig for russere å se filmer på Netflix, etter at strømmegiganten tar ned tjenesten i landet. Publisert: 07. mars 2022, 10:40

Russere mister nå tilgangen på Netflix etter at strømmegiganten tar ned tjenesten i Russland.

Selskapet utdyper ikke noen ytterligere detaljer rundt beslutningen annet enn at det skyldes «omstendigheter på bakken».

Det skjer like etter at Tiktok har besluttet å midlertidig stenge muligheten for live-strømming og opplasting av nytt innhold til plattformen i Russland, grunnet den nye medieloven i landet, som gjør det straffbart å spre «falske nyheter» om det Russland omtaler som «en militær operasjon» i Ukraina. Strafferammen er på 15 år.

Stadig flere digitale plattformer blir utilgjengelige for russiske borgere. Nylig ble sosiale medier-plattformer som Facebook og Twitter sperret av russiske myndigheter.

