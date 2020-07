Kultur Bunad Håper bunadspolitiet ikke refser de nye skateklærne Embla bunader og klesmerket SHIT har det siste året samarbeidet om «hverdagsbunaden». Men å fikle med tradisjoner kan vekke sterke følelser. Publisert: 13. juli 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Bunadstradisjon møter skatekultur. Skatemerket SHIT og Embla bunader har sluppet skatekolleksjon. FOTO: Embla bunader

– Dette er et minefelt. Vi lagde hijab til en bunad en gang, da fikk vi drapstrusler, sier daglig leder ved Embla bunader, Marianne Lambersøy.

Forholdet ble i sin tid anmeldt, men Lambersøy føler seg trygg på at det nye påfunnet ikke vil vekke like sterke følelser.

Sammen med det lokale klesmerket SHIT har bunadsbutikken nå designet hoodies, t-skjorter og skateboard i bunadsmønster.

Ingen sinte telemarkinger

Men denne gangen har lokale bunadstradisjoner, som Frafjord- og Jelsa-mønsteret, fått ligge i fred. Disse tør ikke Lambersøy fikle med.

Nå er hoodies, t-skjorter og skatebrett dekorert med rosemaling. Et mønster som oftere er å se på bunader fra blant annet Telemark.

– Nordmenn er glade i bunaden sin, men det er et plagg vi gjerne bruker to ganger i året. Andre land er flinke til å bruke tradisjonsmønster på hverdagsklær, som på skjorter og kjoler, men her finner vi det nesten utelukkende på bunader. Derfor ønsket vi å bruke rosemalingen på hverdagsplagg, sier Lambersøy.

– Du har ikke fått noen reaksjoner fra telemarkingene ennå?

– Nei, dette mønsteret har vi tatt patent på, så dette er vårt. Dermed unngår vi konflikt med mønstre som finnes på bunader fra før, sier Lambersøy.

FAKTA: Rosemaling Gammel håndverkskunst fra 1700-tallet. Mest brukt på kister og ølbokser, men ble etter hvert tatt i bruk til hele romdekorasjoner som skap, senger, dører og tak. Har vært en viktig inspirasjonskilde for mange av nyere norske kunstnere. Rosemaling er utbredt i bygder i Hallingdal, Telemark, Numedal, Setesdal og Vest-Agder. Kilde: SNL

God hjelp av rosemaler

Frode Goa vekket til live skatemerket SHIT i fjor. Fra før driver han også det lokale klesmerket Kant.

Ideen til et skate- og bunadssarmbeid dukket opp da han skulle innom Lambersøy for å få seg bunad for et år siden.

– Stilene krasjer litt, så utfordringen har vært å mikse dette til noe vi synes var flott. Resultatet er vi veldig happy med, sier Goa.

Frode Goa ser gjennom rosemalingsskissene til det som nå pryder både skatebrett og klær. FOTO: Privat

Duoen har fått god hjelp av Lambersøys svigermor, Torhild Lambersøy. Hun har jobbet med stoff og stil siden hun startet systue på Tananger for 40 år siden. Hun var også aktiv rosemaler og designet mønsteret som Goa og Lambersøy bruker på klærne og skatebrettene.

Dette ble det siste prosjektet hun jobbet med. Hun døde like før kolleksjonen ble sluppet.

– Hun var skeptisk i begynnelsen, men etter hvert gledet hun seg over prosjektet. Så mye at hun til tider glemte å spise, mimrer Lambersøy og humrer.

Foreløpig har Goa og Lambersøy holdt seg til rosemaling, en mønster som ofte brukes på bunader fra Telemark. Mønstre fra rogalandsbunaden styrer duoen unna, i alle fall foreløpig.

Frykter ikke bunadspolitiet

Nå skater 12-åringen hennes på et brett som farmor har designet. Gamle håndverkstradisjoner blir vist fram på en helt spesiell måte.

– Et eget rosemalingdesign laget av en ekspert på rosemaling, på noe så ungdommelig og urbant som skateboard og hoodies. Det er helt vilt, sier Goa og ler.

– Hva tenker du om mulige reaksjoner fra bunadspolitiet?

– Jeg håper at de blir henrykte av å se at noe tradisjonsrikt kan videreføres på denne måten. Det er snakk om norsk folkekunst.

– Kommer det mer?

– Det har vært et veldig kjekt prosjekt. Vi er allerede inne på tanken, så det kommer mer, men vi må nesten se an hva vi skal finne på, avslutter Goa.

