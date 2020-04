Kultur Netflix Disse nyhetene kommer på HBO og Netflix i april Vi har sjekket premieredatoene på seriene hos både Netflix og HBO, slik at du kan få full oversikt! Publisert: 01. april 2020, 19:00 Line Pevik

Klar for gjensyn med Professoren og resten av gjengen i «Le Casa De Papel»? FOTO: TAMARA ARRANZ/Netflix

1. april:

The Windsors, sesong 3 - Netflix: Den humoristiske parodien på det britiske kongehuset er tilbake med en tredje sesong! Her kan vi nok vente oss å se mye til både William og Kate, og Megan og Harry.

Pókemon the Series: Sun & Moon, sesong 3 - Netflix: For den som rett og slett aldri blir ferdig med Ash, Pikachu og resten av gjengen.

2. april:

Violet Evergarden, sesong 1 - Netflix: Dette er en japansk serie, basert på små romaner. Den vant pris i den femte Kyoto Animation Awards i 2014.

3. april:

Starbeam, sesong 1 - Netflix: Tegneserie! Når fargerike skurker dukker opp, har åtteåringen Zoey nok kraft til å forvandle seg til Stjernestråle, en superhelt i barnestørrelse.

4. april:

Money Heist, sesong 4 - Netflix: La Casa de Papel is back! Fjerde sesong er her, og utifra traileren å dømme, vil vi få et gjensyn med i alle fall Tokyo, Professor, Lisbon, Rio, Denver, Stockholm, Palermo, Helsinki, Bogotá og Marsella.

6. april:

The Big Show Show, sesong 1 - Netflix: Den forhenværende WWE-bryteren The Big Show er ute av ringen og klar for en enda større utfordring: oppdra tre døtre sammen med kona i Florida.

10. april:

The Good Fight, sesong 1 - HBO: Serien er en oppfølger til dramaserien The Good Wife. En enorm svindel har ødelagt ryktet til en ung advokat, og alle sparepengene til mentoren er tapt.

Brews Brothers, sesong 1 - Netflix: Disse to brødrene kan alt om å brygge øl. Nå må de også lære seg hvordan man skal være en familie.

13. april:

Insecure, sesong 1 - HBO: Her følger vi to venninner som prøver å navigere i et komplisert profesjonelt og privat terreng i Los Angeles. Komiserie!

Killing Eve, sesong 3 - HBO: Forrige sesong endte med en såkalt cliff hanger, og vi er spent på hva som venter i tredje sesong.

16. april:

What We Do In The Shadows, sesong 2 - HBO: Serien, basert på filmen med samme navn, gir et komisk innblikk i livene til vampyrer som levde side om side i flere århundrer. Andre sesong kommer nå.

Fauda, sesong 3 - Netflix: Dette er en israelsk politisk thrillerserie som tar utgangspunkt i konflikten mellom Israel og Palestina. Doron vil nok fortsette jakten på sine fiender, også i tredje sesong.

20. april:

The Midnight Gospel, sesong 1 - Netflix: Nok en animasjonsserie som starter opp hos Netflix.

24. april:

After Life, sesong 2 - Netflix: En avisskribent sliter med å akseptere konas død og tar på seg en brysk ny personlighet for å skyve unna alle som prøver å hjelpe. Her er Ricky Gervais produsent, regissør og stjerna i serien.

27. april:

Never Have I Ever, sesong 1 - Netflix: Serien er basert på tenåringslivet til skuespiller Mindy Kaling, som trolig vil bli like morsomt som alt annet Kaling rører!

29. april:

Extracurricular, sesong 1 - Netflix: Dette er faktisk en sør-koreansk serie, der en skoleelev tyr til kriminalitet for å kunne finansiere skolegangen sin.

Publisert: 01. april 2020, 19:00