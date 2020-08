Kultur Krim Ung Wallander lander på Netflix i september I «Young Wallander» skildres et nåtidig Malmö der den unge politimannen Kurt får sin første sak. Publisert: 26. august 2020, 18:19 NTB

Svenske Adam Pålsson spiller en ung versjon av Kurt Wallander i den nye engelskspråklige serien «Young Wallander» som kommer til Netflix. FOTO: Fredrik Sandberg / TT

Rollen spilles av svenske Adam Pålsson – på engelsk.

– Det som trekker meg til Wallander-rollen er at han står for den gode kraften i en kald og mørk verden, sier skuespilleren til TT.

Den eldre Wallander kjenner vi godt. Henning Mankell skrev fram en sindig kar fra Skåne, med høy integritet og en sterk evne til å forstå sammenhenger.

Men han blir også både alkoholisert og ensom – og helt til slutt også alzheimer-syk.

Men hvem er den unge Wallander?

LES MER: Dette er nyhetene hos HBO og Netflix i august

Scene fra «Young Wallander» som får Netflix-premiere 3. september. FOTO: Netflix

– Min Wallander er på mange måter samme person, men det er klart at han er mer godtroende og naiv, om du vil. Han er ung og ikke så merket av livet, og han vil kjempe for rettferdighet for det lille mennesket, sier Pålsson.

LES MER: På jakt etter ny serie? Disse er verdt tiden din

Med Wallander-rollen går han i fotsporene til kjenninger som Rolf Lassgård, Krister Henriksson og Kenneth Branagh som alle har gestaltet den ikoniske krimhelten. I likhet med den sistnevnte BBC-innsatsen er det Wallander på engelsk som gjelder når produksjonsselskapet Yellow Bird UK nå gjør en ny tapping.

«Gamle» Wallander: Rolf Lassgård har også spilt den ikoniske krimhelten. FOTO: Lise Åserud / NTB scanpix

«Young Wallander» består av seks episoder, og serien får premiere 3. september på Netflix.

LES MER: Slik får du tilgang til «hemmelige» Netflix

Da møter vi Kurt i nåtidens Rosengård i Malmö, som preges av klasseskiller og motsetninger. Ved siden av Adam Pålsson ser vi Richard Dillane og Leanne Best i store roller. Serien er skapt av Ben Harris.

Publisert: 26. august 2020, 18:19