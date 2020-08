Kultur Utopiafestivalen Alan Walker kommer til Utopia 2021 Han skulle toppe Utopia-programmet 2020. Fredag kveld ble det klart at Alan Walker kommer til neste års festival i stedet. Og Utopia 2021 blir både større og bedre enn noensinne, lover festivalsjefen. Publisert: 28. august 2020, 22:06 Tone Pedersen

Første artist til Utopia 2021 er Alan Walker. FOTO: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Det var mange planer som gikk i vasken korona-året 2020. Også for Utopia.

Festivalen skulle vokse ut av amfiet utenfor Konserthuset og flytte opp til større og grønnere omgivelser i Bjergstedparken. Billettsalget gikk bra, og alt lå til rette for publikumsrekord.

I stedet måtte festivalen flyttes online.

Selv om den digitale varianten Utopia 2.0–2.0 ble helt uten ble moshpit og fyrverkeri, var det litt av en lineup.

Fredag kveld ble det strømmet konserter fra Sigrid, Isah og Matoma - i tillegg ble det første store navnet til neste års festival droppet:

Alan Walker - som toppet årets festivalplakat - kommer altså til Utopia 2021.

2020 var første året Utopia skulle arrangeres i Bjergstedparken. Slik ble det altså ikke. FOTO: Jan Inge Haga Etter et hvileår er det naturlig at folk oppsøker festivaler og store møteplasser igjen. Espen Yung Svendsen Festivalsjef, Utopia

Etterspurt artist

– Han er jo den artisten vi har fått flest forespørsler om siden vi startet - som vi ikke har hatt ennå. Så det var jo helt naturlig, sier festivalsjef Espen Yung Svendsen.

– Og vi vet hva han er god for! legger han til.

Festivalsjefen håper selvfølgelig at det blir snakk om en analog festival. Håpet er at Utopia kan ta i bruk Bjergstedparken - og bli enda større og bedre!

– Vi beholder den opprinnelige planen og bare viderefører den. Vi får jo ekstra god tid til å planlegge nå. Men i tillegg kommer vi til å forsøke bygge det litt mer opp, og gjøre festivalen enda større og bedre.

Sebastian Ingrosso avsluttet Utopia 2019 i fyrverkeriregn! Nå ser Utopia fram mot neste års festival. FOTO: Finn E. Våga

– Hva legger du i det?

– Makskapasiteten er blant annet ganske mye større enn vi hadde beregnet. Kanskje kan vi få til opp mot 15.000 publikummere til dagen, 30.000 totalt. Jeg tror at potensialet absolutt er der, etter et hvileår er det naturlig at folk oppsøker festivaler og store møteplasser igjen.

Men hva om koronaen fortsatt herjer og Festival-Norge igjen må avlyse?

– Nei, vi kan ikke gjøre så mye annet enn å planlegge til neste år. Den utfordringen får vi ta da, hvis den kommer.

Det store flertallet av dem som skulle på Utopia 2020 ser ut til å satse på det samme. Hele 90 prosent har i alle fall valgt å overføre billetten til 2021, ifølge festivalsjefen.

– Kan du røpe noe mer om hvilke artister som kommer?

– He, he. Nei, lyder det ikke helt uventede svaret fra Svendsen.

Hit-maskin

Men la oss spole litt tilbake til den første artisten som er bekreftet. Det sier seg kanskje selv at en som er headliner ikke er noe rusk. Men for å sette det litt i perspektiv:

Ifølge FN er det rundt 7,8 milliarder mennesker på jorda. Alan Walker fra Fana utenfor Bergen har blitt streamet 15 milliarder ganger. Om vi legger godviljen til så har altså hvert eneste menneske på kloden hørt to Alan Walker-låter, eventuelt den samme to ganger.

Munnbind var noe Alan Walker holdt på med lenge før korona. FOTO: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Det er en stor sjanse for at den låta er «Faded» som Walker slapp i 2015. Dette ble 23-åringens store gjennombrudd. Ifølge Spotify har «Faded» over 1,2 milliarder avspillinger i skrivende stund.

Andre hits Alan Walker har på samvittigheten er «Alone», «Sing Me to Sleep», «Darkside» og «Ignite». I tillegg har han flere Spellemannspriser under beltet, blant annet Årets Spellemann i 2018.

