Fikk den første store kinopremieren i USA Etter mange måneder med koronastengte kinoer kom turen i helgen til den første store kinopremieren i USA. «Unhinged» spilte inn drøye 4 millioner dollar. Publisert: 24. august 2020, 14:16

«Unhinged» spilte inn drøye 4 millioner dollar åpningshelga. FOTO: Skip Bolen (pressefoto)

Det var kinogjengere i Florida, Texas og Georgia, samt i visse andre deler av landet, som kunne sette seg til i kinosetene og bivåne Russell Crowe i thrilleren «Unhinged».

Den ble vist på i alt 1.823 amerikanske kinoer, noe som ga drøye fire millioner dollar i billettinntekter. Det er et tall som under normale omstendigheter er svært lavt, men som Variety karakteriserer som «et lovende resultat under de rådende vanskelige omstendigheter».

USA har rundt 6.000 kinoer, og vanlige kinosaler har fortsatt ikke gjenåpnet i store markeder som New York og California. 3. september er det duket for en film som mange tror vil bli en lakmustest, scifithrilleren «Tenet» i regi av Christopher Nolan.

Før helgen gikk National Association of Theatre Owners, som organiserer kinoeiere i USA, ut med nye retningslinjer – der alle kinopublikummere pålegges å bruke maske, selv om man kan lette på den for å spise og drikke. Man sitter også med ledige seter imellom, og ventilasjonen er forbedret.

Kampanjen CinemaSafe er utarbeidet sammen med blant annet CDC og WHO og en rekke fremtredende epidemiologer, ifølge Hollywood Reporter. En av dem, infeksjonsmedisinspesialisten Joyce Sanchez, sier til bladet:

– Det er ikke risikofritt. Det er det viktig for publikum å forstå. Men det finnes heller ingen data om at filmvisninger har vært smittekilde. Helt ærlig så vil tiden vise oss, men i mellomtiden er dette noe beroligende.

