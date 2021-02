Kultur Film Andre runde med «Croods» topper i USA – her hjemme går det i «Wonder Woman 1984» Andre runde med steinalderfamilien «Croods» fra DreamWorks Animation toppet sist helgs amerikanske kinomarked – 12 uker etter at den først hadde premiere. Publisert: 15. februar 2021, 13:15 NTB

Gal Gadot svinger pisken i «Wonder Woman 1984» og havner på den norske kinotoppen etter premierehelgen. FOTO: Warner Bros. Entertainment

To millioner innspilte dollar i billettinntekter sist uke er nok til å holde den animerte familiefilmen på toppen av det anemiske, pandemirammede kinomarkedet i USA, melder Variety.

«The Croods: A New Age» topper en mager amerikansk kinostatistikk etter helgen. FOTO: AP

Dette til tross for at Warner Bros. slapp løs sin nye biografiske film «Judas and the Black Messiah», om Black Panther-aktivisten Fred Hampton, på kinoene – så vel som på strømmetjenesten HBO Max.

Den spås å kunne få en fin fremtid i prisseremoniene, og har allerede innbragt hovedrolleinnehaver Daniel Kaluuya en Golden Globe-nominasjon.

Daniel Kaluuya (bakerst) i rollen som Black Panther-lederen Fred Hampton, er allerede nominert til en Golden Globe for innsatsen i «Judas and the Black Messiah», som gikk ut på kinoene samtidig som på strømmetjenesten HBO Max. FOTO: AP

Her hjemme, hvor vi må vente til 26. mars for å se mer til «Croods»-familien og deres inntog i en ny tid, var det i helgen premiere på «Wonder Woman 1984» – og den gikk rett til topps.

5.070 kinopublikummere kan Gal Gadots nye film notere seg, ifølge Kinotoppen.

Andreplassen ble inntatt av nok en ny film inn på de kinoene som kan holde åpne: «The Marksman» med Liam Neeson på rollelisten, som lokket 2.371 publikummere innenfor.

Publisert: 15. februar 2021, 13:15