Kultur Disney Har du lagt merke til dette i Disney-filmene? De aller, aller fleste elsker Disney - om de så er åpne om det eller holder kjærligheten skjult. Men visste du at filmene inneholder en rekke overraskende hemmeligheter? Publisert: 13. november 2021, 19:00 Tomine Walmsness

I «Oppdrag Nemo» dukker flere velkjente Disney-karakterer opp. Se punkt 3!

I likhet med vår egen verden her på jorda, henger også «alt» sammen i Disneys univers.

Det har seg nemlig sånn at i filmer helt siden «Snøhvit» til «Frost 2», dukker det opp en rekke kjente karakterer, skjulte hemmeligheter og overraskelser i filmene.

Har du for eksempel lagt merke til at:

#1.

I filmen «Den Lille Havfruen» med Ariel, havprinsessen med det røde håret som redder prinsen fra å drukne, kan man under konserten i starten av filmen se Langbein, Mikke Mus og Donald Duck i publikum(!).

#2.

I «Oppdrag Nemo» sitter en liten gutt i sofaen på venterommet hos tannlegen som leser en Hr. Utrolig-tegneserie som er fascinert av eventyrene til hovedpersonen i filmen «De Utrolige». Hold øynene oppe så spotter du kanskje også Buzz Lightyear fra «Toy Story» og Riley fra «Innsiden Ut» i filmen.

#3.

Mikke Mus har vært Walt Disneys kjære maskot siden starten i 1928. Selv om figuren har blir mer digitalisert med tiden, er de tre godt plasserte sirklene nok til å gjemme silhuetten i en rekke filmer. Blant annet dukker skikkelsen opp i «Pinocchio», «Tarzan», «Lilo og Stitch», «Oliver og gjengen», «Askepott» og «Dumbo».

#4.

I den høyt elskede filmen «Aladdin» dukker en veldig kjent karakter opp når Aladdin og ånden Genie tuller.

#5.

«Monsterbedriften» og «Toy Story» er to svært ulike filmer, likevel er det mange ting som knytter dem sammen. Det største beviset er at Jessie-dukken fra Toy Story dukker opp på soverommet til Boo i den første filmen.

«Tou Story»-figurene dukker opp på uventede plasser i andre Disney-filmer.

#6.

I Disneys film om helten som stjeler fra de rike og gir til de fattige er det tatt i bruk resirkulert animasjon fra filmer som blant annet «Aristokattene», «Jungelboken» og «Snøhvit». Det kan man se tydelig i de ulike dansescenene i «Robin Hood».

#7.

En av mine absolutt favoritter av cross-overs er den mellom to totalt ulike filmer: «Pinocchio» og «To på Rømmen». I scenen der Rapunzel og Eugene besøker en pub på landsbygda, kan vi få et veldig kort bilde av Pinocchio hengende på veggen.

En kul teori er at puben som besøkes av Eugene og Rapunzel, er det samme stedet som Stromboli tvinger Pinocchio til å fremføre dukkeshowet sitt. Selv om vi vet at Rapunzels «Kingdom of Corona(!)» er i Tyskland. Har vi aldri fått en klar plasseringen av tårnet hennes.

På samme måte vet vi at Pinnochio starter i Italia, men blir fraktet bort av Stromboli til et annet land. Kan denne puben være møteplassen mellom disse filmene?

«To på Rømmen» er basert på eventyret om Rapunzel.

#8.

For å til slutt oppklare en diskusjon og teori som lenge har svevd i luften, er Tarzan faktisk lillebroren til dronning Elsa og prinsesse Anna? Først bekreftet «Frost»-regissøren Chris Buck dette i 2017, men senere i 2019 har han avkreftet dette igjen. «Can I put one rumor to rest that is my fault? Tarzan’s parents are not Anna and Elsa’s parents» skriver Insider at regissøren sa under Tarzans 20-års jubileum.

Følg med 👀

Neste gang du setter på en Disney-film vil jeg anbefale deg å følge nøye med. Det dukker opp karakterer flere ganger i alle filmene, som for eksempel klovnefisken i «Monsterbedriften», Mike Wazowski i rulleteksten til «Oppdrag Nemo» og Eugene og Rapunzel under kroningen til Elsa.

Med andre ord: Hold øynene åpne!

Denne artikkelen er publisert på Byas tidligere, men er hentet fram igjen med tanke på nye lesere.

