Kultur Musikk Spears tar pause fra musikken Britney Spears føler seg ikke klar til å jobbe med musikk igjen. Publisert: 29. desember 2021, 09:50 NTB

Avstår fra å lage ny musikk: Britney Spears har mistet tillit til musikkindustrien.

I et Instagraminnlegg forklarer hun at hun er «redd for folk i musikkindustrien», skriver Evening Standard.

«Jeg forstår at det virker rart for mange at jeg ikke lager musikk mer. Folk har ingen anelse om hvilke fæle ting som er gjort mot meg personlig, og hva jeg har gått gjennom», skriver Spears.

Artisten forklarer videre at hennes beslutning om å ikke gå i gang med ny musikk også handler om å vise fingeren til enkelte familiemedlemmer.

Det 13 år lange formynderskapet Britney Spears levde under, der faren hennes hadde rett til å bestemme over det meste i hennes karriere og privatliv, ble avsluttet i november. Dommer Brenda Penny i Los Angeles godkjente da prosessen med å gjøre slutt på den kontroversielle ordningen.

