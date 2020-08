Kultur Dplay Bonus-sesong: – En selvfølge at vi vil gi seerne mer av det de liker Det blir en ekstra sesong med Ex and The City på Dplay - med Siv Meyer fra Vigrestad. Publisert: 24. august 2020, 14:48 Tone Pedersen

Siv Meyer fra Vigrestad er én av de tidligere EOTB-deltakerne vi kan følge i tredje sesong av «Ex and the City - Summer Edition». FOTO: Håkon Mosvold Larsen (arkiv)

Serien dominerer topplista til Dplay og har vært med på å gi tjenesten de beste juli-tallene noensinne, ifølge en pressemelding.

– Det har vært en fellesferie med mye dårlig vær, og svært gode Dplay-tall. Så godt som hele topplista vår har vært Ex and the City i sommer, og da er det en selvfølge at vi vil gi seerne mer av det de liker, sier Magnus Vatn, programdirektør i Discovery Networks.

I realityserien Ex and the City følger man festglade eks-deltakere fra Ex on the Beach - ikke blant palmer og sandstrender, men i byen.

Da fjerde runde med Ex on the Beach Norge måtte korona-utsettes, hastet Dplay i gang en såkalt summer edition av spinoff-serien.

– Men vi er svært fornøyde med denne erstatningen. Og med det jeg har sett av høstens Ex and the City kan jeg love at deltakerne slett ikke trenger sydlige breddegrader for å lage godt innhold, legger Vatn til.

Deltakerne i høstens Ex and the City er, blant andre, Pierre Louis, Mario Riera, Siv Meyer, Andreas Østerøy, Andrea Madsen, Pernille Gagnås, Rikke Isaksen og Monica «Moccababe» Gaustad.

Serien har premiere på Dplay mandag 24. august.

Publisert: 24. august 2020, 14:48