Kultur Stavanger Kjekke ting som skjer denne helga! Strandrydding, kunstkollektiv, quiz, konserter... Mye kjekt som skjer denne første helga i juli! Publisert: 03. juli 2020, 09:14 Tone Pedersen

Janove kan du se opptil flere ganger denne helga om du vil - i levende live eller på nett! FOTO: Carina Johansen

Denne guiden gjelder fra fredag 3. til søndag 5. juli 2020.

Tou Sommerbar

Hva: Sommer i østre bydel

Hvor: Tou, Kvitsøygata 25, Stavanger

Når: Onsdager til søndager, kl.16.00 - 23.30

Tou ønsker å legge til rette for å nyte sommeren i Stavanger Øst på en «avslappet og trygg måte», og inviterer til sommerbar fra onsdager til lørdager. Vegg i vegg med ØST sin uteservering kan du nå nyte gode sommervibber, noe kjølende i glasset og mat fra FOR eller Fortou.

Boho Vibes + The Art Collective

Hva: Pop up painting-workshop

Hvor: Fermenten, østre bydel i Stavanger

Når: Fredag kl.16

The Art Collective Oslo har lagt seg på hjul og stopper på Fermenten i Stavanger. Det blir en pop up painting-workshop hvor én av veggene på stedet skal dekoreres i løpet av kvelden. Det blir en kreativ og gøy aften, lover arrangøren.

Quiz @Cirkus

Hva: Hjernetrim

Hvor: Cirkus, Fargegata, Stavanger

Når: Fredag kl.17

Første fredag i måneden = quiz på Cirkus! Max seks pers per lag. Husk påmelding!

Sommerklubben @StingNere

Hva: (Gjen)åpningsfest

Hvor: Sting Nere, Stavanger sentrum

Når: Fredag kl.22

Etter en lang periode med koronastengt er lokalet rigget om til tropefest hver helg - hele sommeren, ifølge arrangøren.

Sommeridyll i Jørpelandsvågen: Janove

Hva: Konserter

Hvor: Vågabakken, Jørpelandsvågen

Når: Fredag kl.18.30 og kl.21 (utsolgt)

Hva med en tur til Jørpeland i helga? Det er gode sterke og lokale navn på plakaten - og fredag er det Janove sin tur inn i sommerteltet!

Kortreist type? Janove kommer også til Tou søndag (se nederst i saken).

Marked på Torget

Hva: Lokale produkter

Hvor: Torget

Når: Lørdag kl.11

Møt lokale produsenter innen kunst, håndverk og mat hver lørdag på Torget i Stavanger denne sommeren. Hvem som deltar varierer fra helg til helg.

Sosialt kunstverk og strandrydding

Hva: Rene strender med kunst attåt

Hvor: Boretunet, Kleppe

Når: Lørdag kl.12

Tidligere nevnte The Art Collective Oslo tar også turen til Boretunet hvor de inviterer til «en meningsfull dag med strandrydding og kreative minner». Programmet ser sånn ut:

12:00 Strandrydding // 13:30 Bli med og mal et sosialt kunstverk inspirert av strandryddingen // 13:30 Musikk, mat og drikke på Boretunet utover dagen

(Å delta kun på strandrydding er gratis og åpent for alle.)

Amerikansk Aften @Petite

Hva: 4th of July-feiring

Hvor: Petite, Industrigata 1, Sandnes sentrum

Når: Lørdag og søndag, kl. 14.00 - 01.30

Petite har tatt korona-sommeren på alvor og inviterer derfor til kjente og ukjente destinasjoner inn til seg, sånn at du slipper å reise noe sted, midt i Sandnes sentrum!

For som en vis mann sa: «If Mohammad will not come to the mountain, then the mountain must go to Mohammad». Eller hvordan var det nå igjen...?

Uansett. I USA er det ikke så nøye, så denne helgen blir det (selvfølgelig) US and A - det er jo tross alt 4. juli og nasjonaldagen til Trump og de. Det blir grillmat fra Birger på uteservering og fokus på amerikanske drikkevarer.

Janove @Tou

Hva: Konsert, live og online

Hvor: Tou, Maskinhallen, Kvitsøygata 25, Stavanger

Når: Søndag kl.21

Janove inviterer til en «eksklusiv og annerledes aften» i anledning vinylslippet av hans første soloalbum Francis’ Lonely Nights (2004). Det blir minikonsert og miniforedrag. Tou er utsolgt for billetter, men man kan også kjøpe billetter til livestream av eventet.

