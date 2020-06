Kultur Musikk Norske låter vil dominere musikksommeren, spår Spotify Spotify har dypdykket i hva som er populært på musikk- og podkastfronten, og hvilke låter som har hatt den beste utviklingen. Publisert: 18. juni 2020, 08:44 NTB

Astrid S er inne med to låter på Spotify’s sommerhit-liste for 2020. FOTO: Presse (Janne Rugland)

På bakgrunn av dette lister strømmetjenesten opp hvilke låter og podkaster som ser ut til å bli med oss gjennom sommeren.

Topplistene inkluderer absolutt internasjonale sanger som blant annet «ROCKSTAR» av Da Baby – og «ily (o love you baby)» av Surf Mesa. Men norske profiler er representert i stort monn.

Nordisk innholdssjef i Spotify, Johan Seidefors, ser en trend han tror vil holde seg sommeren gjennom og forteller at en av favorittene som seiler opp er Chris Holsten og Frida Ånnevik sin norske versjon av hitlåten «If the World Was Ending»: «Hvis verden».

På podkastfronten gjør blant andre influenceren Lene Orvik det skarpt med podkasten «I dybden».

Låter

Dette ser ut til å bli store musikk-hit'er sommeren 2020, ifølge Spotify (i tilfeldig rekkefølge):

Victor Leksell – Svag

Da Baby – Rockstar

NOTD & Astrid S – Don’t Know Why

Surf Mesa – ily (o love you baby)

Topic – Breaking Me

Kygo & One Republic – Lose Somebody

El Papi – midsommarnatt

Astrid S – Dance Dance Dance

Dagny – Somebody

Chris Holsten & Frida Ånnevik – Hvis Verden

Podkast

Dette ser ut til å bli store podkast-hiter sommeren 2020, ifølge Spotify (i tilfeldig rekkefølge):

I dybden – med Lene Orvik (ACAST/Universal)

Son of a hitman (Spotify)

Harm & Hegseth (VG)

G-punktet (Acast)

Truecrimepodden (Moderne mediene/Bowtie)

Jan Thomas og Einar blir venner (Radioplay)

Oppdatert (NRK)

Historiepodden (Moderne mediene)

Triana og Gutta (ACAST)

Baarli og Benjamin går i terapi (pippene)

