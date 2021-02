Kultur Disney+ Disney+ utstyrte muppetene med advarselsplakat Da barneklassikeren «The Muppet Show» gjorde sin entré i Disneys strømmetjeneste, ble serien utstyrt med en advarselsplakat. Publisert: 22. februar 2021, 10:27 NTB

Kermit og Miss Piggy er to av de mest kjente muppetene. Serien de først dukket opp i, «The Muppet Show», har nå fått varselsplakat. FOTO: MICHAEL TWEED/ALAN GRETH / AP

Fem sesonger av serien, sendt første gang i årene 1976-1981, ble tilgjengelig på Disney+ fredag.

Og ifølge Deadline blir seerne advart før hver episode mot hva som venter med samme tekst som Disney også bruker på en rekke av sine egne klassikere.

«Dette programmet inneholder negative fremstillinger og/eller dårlig behandling av folk eller kulturer. Disse stereotypene var feil da og er feil nå», heter det, fulgt av en forklaring på hvorfor man heller enn å fjerne det, ønsker å «erkjenne dets skadelige innvirkning, lære av det og stimulere til samtaler for å skape en mer inkluderende fremtid sammen».

Nettstedet skriver at «The Muppet Show» i sin tid ble feiret for sin fremstilling av ulike minoriteter. Disneys strømmetjeneste nevner ikke hva det advares mot, men det dukker opp karakterer både fra den amerikanske urbefolkningen, fra Asia og Midtøsten – så vel som en hjemløs fyr som bor i en søppelkasse.

Og i femte sesong av Muppet-serien kan man se Johnny Cash som opptrer foran et sørstatsflagg – der han i selskap med muppetene fremfører «Ghost Riders In The Sky».

