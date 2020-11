Kultur Film Tiden for romantiske julefilmer har kommet – men én av dem har en spesiell vri Det er ikke ofte at romantiske julefilmer – du vet de som oversvømmer oss i førjulstiden med bjelleklang, snø, grantrær og evige happy endings – regnes som viktige av filmekspertene. Publisert: 30. november 2020, 11:01 NTB

Kristen Stewart, her i en scene fra «Happiest Season» med Mackenzie Davis, understreker at hun ikke tror noen behøver å være skeiv for å spille i filmer om emnet. – Mackenzie er en streit kvinne og jeg vet vi føler på samme måte om det å elske andre mennesker, sier Stewart. FOTO: Hulu / AP

Men det gjør «Happiest Season», som melder seg i USA med Kristen Stewart i en av de to kvinnelige hovedrollene. For ja, den handler om et par av samme kjønn.

– Det er en skeiv julefilm. Og jeg vet at det er en irriterende merkelapp å sette på den, men for meg er det veldig tiltrekkende og føles som … et lettelsens utpust, sier Stewart til The Guardian.

«Happiest Season» regnes av filmviterne som den første hovedstrøms, romantiske julekomedien om et par av samme kjønn, noe Stewarts medspiller MacKenzie Davis undrer seg over.

– To jenter i en julefilm? Fra et filmstudio som Sony? Det har aldri skjedd før, bekrefter Kristin Stewart.

Frykter familiens reaksjon

Stewart spiller Abby, på vei mot et professorat i historie, mens Davis trår til som journalisten Harper. Nå må de til pers og møte Harpers konservative, rike familie ved juletider. I fem hektiske dager later de som de er venner som bare bor i samme leilighet – i frykt for at Harpers foreldre skal oppdage at de er kjærester. Faren hennes er nemlig midt i en politisk valgkamp, og datteren har planlagt dekkhistorien deres.

Victor Garber spiller den konservative faren, midt i en politisk valgkamp, mens Mackenzie Davis er datteren som ennå ikke har kommet ut av skapet hjemme. Regissør Clea DuVall tror mange flere kan identifisere seg med budskapet i «Happiest Season»: Å få være den du egentlig er, også sammen med familien din. FOTO: Hulu / AP

Den britiske avisen beskriver komedien, som regissør Clea DuVall har hatt hånd om, som «morsom og ambisiøs», med «rørende øyeblikk i tøyset og kaoset».

DuVall har også vært med på å skrive manus, og sier til Los Angeles Times at hun ville lage «Happiest Season» fordi hun lengtet etter å ha se julefilmer som gjenspeilte hennes egne erfaringer.

– Jeg har alltid vært en stor fan av julefilmer, men om det var en LGBTQ+-rolle i en slik film, var de alltid i bakgrunnen eller kastet inn for å gi mangfold i en ellers «normal» familie, lyder det fra Clea DuVall, som har vært skuespiller i en årrekke, men regidebuterte med «The Intervention» i 2016.

– Etter at jeg hadde tatt spranget over til regi og skriving, innså jeg at jeg kunne være den personen som laget filmen jeg ønsket meg, noe som var et svært mektig, inspirerende øyeblikk.

På glattisen i «Happiest Season», den første skeive romantiske julekomedien som går mainstream, ifølge amerikanske aviser. Her med Alison Brie, Mackenzie Davis og Mary Holland. FOTO: Hulu / AP

Første i sitt slag

Los Angeles Times noterer seg at «Happiest Season» ble svært godt mottatt hos Sonys underbruk TriStar Pictures da filmideen ble presentert – og at det var «noe overraskende», siden den var den første i sitt slag.

Egentlig skulle den hatt kinopremiere, som den første lesbiske, romantiske komedien sluppet løs av et stort filmstudio. Men på grunn av koronapandemien ble det strømmepremiere på Hulu i stedet.

Kristen Stewart (t.v.) og Mackenzie Davis i en scene fra «Happiest Season». Ifølge Blikk er dette «den skeive julefilmen vi trenger akkurat nå». FOTO: Hulu / AP

– Det er mer meningsfylt for meg at folk kan se den trygt i hjemmene sine sammen med familien. Kanskje vil den også bli sett av folk som ikke ville gått på kino for å se den, og gi dem noe de ikke visste at de trengte, sier Clea DuVall i intervjuet.

Selv i en tid der store produsenter av romantiske julefilmer som Hallmark og Lifetime byr på mer inkluderende skuespillerensembler, beskriver Los Angeles Times den nye julefilmen hennes utrolig nok som «revolusjonerende» – med LGBTQ-regissør, hovedrolleinnehaver og flere på rollelisten. Men Kristen Stewart understreker også at hun ikke tror man behøver å være homofil for å fortelle en slik historie.

Lys og varm og håpefull

Kristen Stewart medgir at regissøren stadig måtte «rekalibrere» sine to hovedrolleinnehavere og minne dem om at de laget en romantisk komedie. For svært mange av de senere års filmer skapt av LGBTQ-filmskapere er indiefilmer. Der er happy ending unntaket heller enn regelen.

– Hun sa til oss: «Stopp. Det er ikke den type film. Det er en komedie», røper Stewart – som måtte «gi folk det de ønsker». For disse juleromantiske komediene har en svært sjangertro oppskrift, som Clea DuVall fulgte nøye.

Regissør for «Happiest Season» er skuespilleren Clea DuVall, som også har skrevet manus sammen med Mary Holland. Hun ville lage den jule-romkomen hun selv alltid savnet. FOTO: AP

– Å finne den tonen var viktig for historien, så kunne vi gå videre inn i det filmen egentlig handler om, som er noe svært ekte. Homofobi er ikke over. Aggresjon mot LGBTQ+-personer er ikke over. Det er fremdeles tøft å komme ut. Det er viktig å kunne fortelle en historie om noen som kommer ut, og som ikke er en tragedie – men en komedie som er varm, lys og håpefull og med en lykkelig slutt, sier DuVall til Los Angeles Times.

«Happiest Season» er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge, men 730.no skrev nylig at den sannsynligvis blir «lånt ut» til en strømmetjeneste her.

Nettstedet Blikk fastslår i sin anmeldelse at dette «er den skeive julefilmen vi trenger akkurat nå» – og karakteriserer handlingen som en blanding av filmene «Hjem til jul», basert på novellen «Anne og Anne kommer hjem til jul» av Gerd Brantenberg, og «Hjelp, det er jul».

