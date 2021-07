Kultur Disney Scarlett Johansson saksøker Disney for strømming av «Black Widow» Scarlett Johansson saksøker Disney for avgjørelsen om å lansere superheltfilmen «Black Widow» samtidig på strømmetjenesten og kino. Publisert: 30. juli 2021, 09:46 NTB

Scarlett Johansson, som er en av de største og best betalte skuespillerne Hollywood, får en prosentandel av billettinntektene fra filmen, ifølge søksmålet. FOTO: Vianney Le Caer / Invision

Hun påstår at det er et kontraktsbrudd som koster stjernen millioner av dollar. Johansson er en av de største og best betalte skuespillerne Hollywood og får en prosentandel av billettinntektene fra filmen, ifølge søksmålet.

Filmen skulle egentlig ha kinopremiere i fjor, men ble utsatt flere ganger på grunn av koronapandemien og hadde til slutt kinopremiere samme dag som den ble sluppet på strømmetjenesten Disney+, der man kunne se den helt nye filmen ved å betale 30 dollar - i tillegg til den ordinære abonnementsprisen.

LES MER: Netflix vokser mindre enn før

LES MER: Ny nordisk serie lander på HBO Max

Analytikere har pekt på strømmedebuten som en årsak til at Marvel-filmen ikke har hentet inn mer enn 150 millioner dollar i billettinntekter i USA på tre uker.

– Det er ikke noen hemmelighet Disney slipper filmer som «Black Widow» direkte på Disney+ for å øke antall abonnenter og dermed øke selskapets aksjepris, og de bruker covid-19 som et påskudd for å kunne gjøre det, sier Johanssons advokat i en uttalelse til nyhetsbyrået AFP.

LES MER: Flere døde Marvel-helter kan få nye filmer

LES MER: Loki har ankommet TV-skjermene med egen serie

En talsperson for Disney sier selskapet ikke har brutt noen kontrakter og at det ikke er hold i søksmålet.

– Søksmålet er spesielt trist og beklemmende fordi det på en ufølsom måte ignorerer de fryktelige og langvarige globale effektene av covid-19-pandemien, heter det fra Disney.

Publisert: 30. juli 2021, 09:46