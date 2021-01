Kultur Festival Setter av 350 millioner kroner til festivalene – håper tiltakene er borte i sommer Kulturminister Abid Raja drømmer om en sommer uten koronatiltak, men vet at det er urealistisk. Derfor settes det av 350 millioner kroner til festivalsommeren. Publisert: 29. januar 2021, 10:06 NTB

Festivalfondet på 350 millioner kroner skal ifølge kulturministeren gi festivalene bedre trygghet og forutsigbarhet. FOTO: Sara Johannessen/NTB

– Vi vet ikke om det er maks 200 personer på konserter som vil være begrensningen i sommer, eller om det er 2.000 eller 10.000. Jeg håper jo at vi ikke har noen begrensninger til sommeren, sa kulturminister Abid Raja (V) da han la fram nye krisetiltak til kultursektoren i et digitalt møte med sektoren torsdag.

Ett av grepene er et slags festivalfond på 350 millioner kroner som Raja håper gir festivalarrangører nok trygghet til å planlegge for sommeren. Pengene er i første omgang øremerket for månedene juli og august, men det er ikke bestemt hvordan de skal brukes.

– Det er et sikkerhetsnett vi stiller opp med, som jeg håper kan være med på å skape forutsigbarhet, sier han.

Kulturministeren understreker at beløpet kan bli justert og økt ut ifra hva som blir de gjeldende tiltakene i sommer og at ordningen skal diskuteres med bransjen.

– Men vi vet det kommer til å koste. Det tror jeg vi kan være sikre på, sa Raja.

Abid Raja setter av penger til festivalsommeren. FOTO: Terje Bendiksby / NTB

Krisepakke

Millionsummen er del av regjeringens nyeste koronakrisepakke, som legges fram fredag. Raja lover også at departementet straks er klare med både ny stimuleringsordning for kulturbransjen og kompensasjon for dem som må avlyse arrangementer i månedene framover.

– Stimuleringsmidlene skal sikre aktivitet og arrangementer rundt om i landet. Nå i første omgang blir det i de delene av landet som er åpent, men etter hvert forhåpentligvis i hele landet, sier Raja.

Han påpeker at ordningen ble godt brukt før jul av både små og store aktører over hele landet.

Folk koser seg i godværet på Øyafestivalen 2019. Kulturministeren håper det blir en eller annen form for festivalsommer i år. FOTO: Terje Pedersen / NTB

Kompensasjon

Men en del av arrangørene som fikk penger fra ordningen den gang, ble kort tid senere nødt til å avlyse sine planlagte arrangementer på grunn av strengere tiltak. De vil snart kunne søke om kompensasjon i en ny ordning, understreker kulturministeren.

– Den vil være åpen for både arrangører og underleverandører. Vi sender modellen ut til høring så raskt det lar seg gjøre, sier han.

I første omgang vil kompensasjonsordningen vare til slutten av juni. Den vil ha tilbakevirkende kraft fra 1. januar.

– Om du har mottatt sitmuleringsmider og arrangementet blir avlyst på grunn av koronaen, så vil du få dekket 95 prosent av dine uunngåelige kostnader. På samme måte: om du ikke fikk stimuleringsmidler, men har måttet stenge ned, så vil du bli truffet av kompensasjonsordningen. Her vil vi også legge oss på 95 prosent av uunngåelige forpliktelser og kostnader.

