Kultur Netflix Dette er nyhetene hos Netflix og HBO i september Vi har sjekket premieredatoene på seriene hos både Netflix og HBO, slik at du kan få oversikt! Publisert: 30. august 2020, 16:00 Line Pevik

Det ser veldig lovende ut for strømme-septemberen! FOTO: HBO/Netflix

2. september:

Chef's Table: BBQ, sesong 1 - Netflix: Den Emmy-nominerte serien returnerer med sin siste variant, dedikert til den røkte, saftige verden av barbecue.

3. september:

Young Wallander, sesong 2 - Netflix: I «Young Wallander» skildres et nåtidig Malmö der den unge politimannen Kurt får sin første sak. Består av seks episoder.

4. september:

Away, sesong 1 - Netflix: Kaptein Emma Green må forlate ektemannen og tenåringsdatteren sin for å lede et internasjonalt mannskap med astronauter på et farlig treårig oppdrag til Mars.

9. september:

Get Organized with The Home Edit, sesong 1 - Netflix: Mesterorganisatorer og bestselgende forfattere, Joun Clea Shearer og Johanna, kommer med livsstilserie på Netflic. På åtte episoder.

La Línea: Shadow of Narco, sesong 1 - Netflix: En dokuserie som forteller om La Linea, en spansk by mellom Marokko og Gibraltar. Der krysses veiene for smugling av narkotika, sigaretter og flyktninger.

10. september:

Julie and the Phantoms, sesong 1 - Netflix: High school-eleven Julie mistet lidenskapen for musikk da moren hennes døde. Men når spøkelsene til tre musikere plutselig dukker opp i morens gamle studio, merker Julie at noe våkner til live igjen.

11. september:

Duchess, sesong 1 - Netflix: Her følger vi en voldsomme og problematiske valgene til en fasjonabel alenemor i London. Hun elsker datteren sin Olive, og vurderer et nytt barn med sin største fiende - Olive sin pappa.

Family Business, sesong 2 - Netflix: Om du ikke har fått med deg denne, handler det om at Joseph (35) får en åpenbaring når hasj ser ut til å bli lovlig. Med det legger han en plan om å gjøre om slakterbutikken til familien til en helt annen type butikk.

15. september:

We Are Who We Are, sesong 1 - HBO: To amerikanske barn bor på en amerikansk militærbase i Italia i 2016. Serien utforsker vennskap, første kjærlighet, identitet og alt det vil si å være tenåring.

The Third Day, sesong 1 - HBO: Jude Law og Naomie Harris spiller hovedrollene i denne serien i seks deler. Det er en psykologisk thriller, som utspinnes på en skremmende og mystisk øy.

17. september:

The Last Word, sesong 1 - Netflix: En Netflix-original på seks episoder. Serien er tysk, og skal være en rørende samt morsom dramaserie som skal få deg til å le og gråte over familie, nye begynnelser, død og sorg.

18. september:

Ratched, sesong 1 - Netflix: I 1947 får sykepleieren Mildred jobb på et psykiatrisk sykehus der nye og foruroligende eksperiment på menneskehjernen foregår. Under sitt flotte ytre vokser et stadig mørke i Mildred.

22. september:

The Playbook, sesong 1 - Netflix: Profilerte, legendariske trenere deler reglene de lever etter for å oppnå suksess både innen sport og i livet ellers. Her dukker det opp navn som Doc Rivers, Jull Ellis og José Mourinho for å nevne noen.

25. september:

Sneakerheads, sesong 1 - Netflix: Devin, en tidligere sneaker-entusiast som ble en hjemmeværende pappa, kommer seg tilbake i gamet. Noe går galt, og han starter, sammen med andre skoelskere, en global jakt etter den hellige gral innen sko.

The School Nurse Files, seong 1 - Netflix: Eun-young ser kanskje hun som en vanlig helsesøster, men hun har overnaturlige evner til å se monstre.

27. september:

Patria, sesong 1 - HBO: Serien er basert på den bestselgende romanen av Fernando Aramburu. Dette er en historie om hvordan to familier blir rammet av ETA's terrorisme i Baskerland.

28. september:

Fargo, sesong 4 - HBO: Fjerde sesong hadde egentlig premiere i april, men ble utsatt til nå i september på grunn av koronapandemien. Omsider blir det gjensyn med Chris Rock!

