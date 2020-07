Kultur Blogg 34-åring med y-kromosom har lest bøkene til Sophie Elise Isachsens samlede har gitt meg noe å tenke på, og det er ikke løsvipper og Hello Kitty. Publisert: 26. juli 2020, 19:00 Fredrik Brimsø

Adekvat sommerlektyre? Let's find out.

Mann på 1.98 m går inn på bokhandelen:

«Hei, eg har bestilt ei bog, og dette bler sikkert ikkje flaut i det heila tatt!» – «Bestillingsnummer eller navn?» – «Øm, bogå hette Forbilde!» – «Aaah! Sophie Elise?» – «Stemme det!» – «Det bler 69!» – «Det konne bli flauere, ja! Tennk ju!»

I likhet med en del andre har jeg hatt et ganske fordomsfullt og distansert forhold til mennesker som driver bloggvirksomhet med rosa tematikk og tar både leveveien og det blaserte innholdet som kritthvite livsløgner. Jeg tok heldigvis feil. I hvert fall delvis.

Jeg leste Forbilde og Elsk meg. Her er elleve harde sannheter:

#1. Vi skylder mange en unnskyldning

Å lese om en ensom ungdomstid og en snarfødt utferdstrang vitner om hvor stress en (på papiret) sømløs oppvekst faktisk kan være, og hvor dårlige vi kan være til å både se hverandre og å inkludere andre.

#2. Janteloven fins, og den er giftig

Annerledeshet berømmes for sjeldent med annet enn krabbe-mentalitet. (Altså at andre ser at vi sikter mot stjernene men regelrett håper at vi lander på taket). Det er ikke det at vi vil hverandre vondt, vi unner bare ikke andre noe som er i øvre drømmefanger-land. Og det kan nesten være samme sak.

#3. Alt er forgjengelig

Hyggelig gjensyn med en av Buddhismens syv edle sannheter. I boken forbilde får vi følge en utvikling fra en inntekt på null til 2500,- og til graps. Det fins tilforlatelig et element av mestring og vekst, men de heftige utbetalingene, sponsoravtalene og skap fulle av ting man ikke trenger genererer ikke automatisk lykke i eksponentielle størrelser.

#4. Kjærleik gjør (faktisk) blind

De fleste av oss har vel måtte inngå noen kompromisser, gi noen utvaskede trøyer til Fretex og kanskje sluttet å ta siste buss hjem fra byen hver lørdag for at våre utkårede skal finne oss appetittlige nok til sivilstatusen på fjesboka. Men kjærlighet kan også endre oss og identiteten vår til det punktet hvor de eneste som kjenner oss igjen er de som ser oss i sitt eget bilde.

#5. Når bloggere krangler

...er det ofte bare røyk og speil. Beefs genererer klikk. Klikk genererer kroner. Kroner genererer silikon, extensions og avdrag på lån.

#6. Man er dust til det motsatte er bevist

Den nevnte krabbementaliteten gjelder ofte bare helt til man er ferdigbreaket og kan dokumentere at man har lyktes. Da får ofte de negative pipene en annen lyd: Nemlig lyden av stillhet.

#7. Mennesket har en destruktiv natur

Som resten av punktene på denne listen så er det ikke nødvendigvis universelle sannheter som gjelder for absolutt alle. Men å lese unge menneskers indre tanker bekrefter gjerne at vi ofte trives best i vår egen håpløshet. Det blir aldri bra nok. Lykken er en farsott som vaier forbi oss i vinden, og vi ønsker oss aller mest det vi har minst av.

#8. Utseende über alles?

Det vi har på innsiden er gjemt fra offentligheten om vi lar oralåpningen være igjen. Det eksterne kan vi skjule bak kosmetikk og inngrep, men vi tar med oss mye av det vi har fått servert av genetikkens flaks-barometer. Hvordan vi ser ut er ikke det som definerer verdien vår, men det er flere som tar ut sin personlige kapital i hvordan løsvippene sitter.

#9. Sophie Elise er kul

Det er fristende å stigmatisere i takt med stavelsene i andre folks arbeidstitler, men det er vel ikke sånn at det vi gjør er alt vi er? Og er ikke en del av livet en leting etter det ekte, det autentiske? Bak mye som kan manipuleres så fins det en ærlighet og en evne til å reflektere som jeg ikke nødvendigvis finner hos mange andre som er født i tiden rundt OL på Lillehammer.

#10. Unge mennesker er ekstremt påvirkelige

Det er mest unge personer som leser blogger aktivt. De påvirkes og får forbilder – noe å strekke seg etter. Noen å speile seg i. Dette er absolutt intet nytt, men bare en coktail av kjendiseri og påvirkningskraft som har tatt en annen form etter at det å blogge faktisk ble en ting. Så får man heller velge rollemodeller med omhu...

#11. Ambisjoner er hipt

Sophie Elises historie handler også om en ung pike fra et lite sted som drømmer om big city life og større økonomisk frihet. Det var ikke det at ferden skulle bli enkel, men uansett hvordan man vrir og vender på det, så kan man trygt si at målet ble nådd. Man må ville noe. Sette seg et mål og gå for det med hud og løshår.

Sådan, det var mine two cents etter gjennomlesning. Jeg leser fremdeles ikke rosablogger, men skulle bok nummer tre bli lansert så havner den sannsynligvis i hylla, den også.

Xoxo

