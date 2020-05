Kultur Farmen Lasse Matberg med i Farmen kjendis: – Håper ikke jeg blir konkurrenten alle vil ha ut Tolv kjendiser er klare for innspillingen av den nye Farmen kjendis-sesongen. En av dem er Lasse Matberg. Publisert: 25. mai 2020, 14:55 Synne Mauseth

Lasse Matberg er blant deltakerne i den femte sesongen av Farmen kjendis. FOTO: TV2/Espen Solli

Innspillingen av den femte sesongen er allerede i gang, og kjendisene er på plass på Lundereid gård utenfor Kragerø.

Her skal de kjempe mot hverandre i seks uker, og tidligere Farmen kjendis-vinner Tiril Sjåstad Christiansen vender tilbake som programleder. Det skriver TV 2.

– Kan bli den ekstra hesten

Blant deltakerne finner vi Lasse Matberg. 34-åringen kommer fra Verdal, men jobber som offiser i sjøforsvaret i Stavanger.

Han ble internasjonal Instagram-stjerne for fire år siden, etter at flere internasjonale medier omtalte hans «viking»-bilder på sosiale medier. I fjor danset han seg til topps i den italienske utgaven av «Skal vi danse», og nå har han over 660.000 følgere på Instagram.

Til TV 2 sier trønderen at han ikke ha noe gårdserfaring fra tidligere, men håper at hans gode fysikk og styrke kan bli ettertraktet. Selv om det kan være at de andre deltakerne ser på han som en stor konkurrent på grunn av det.

– Jeg tror jo at jeg kan bli den ekstra hesten, og at de ser på meg som en ressurs. Jeg håper at jeg ikke blir den konkurrenten som de bare vil ha ut så fort som mulig.

Skadet seg

I fjor vant Matberg «Skal vi danse» i Italia. Her skadet han armen sin, men skal være frisk nå.

– Jeg håper ikke at det kommer til å påvirke meg i tvekamper med saging, melkespann og slikt, sier han.

Alle deltakerne i Farmen Kjendis 2021! Bak fra venstre: Espen Rustad Thoresen, Anniken Jørgensen, Signy Fardal, John Arne Riise, Thomas Felberg. Foran fra venstre: Eli Kari Gjengedal, Sølje Bergman, Terje Sporsem, Kine Olsen Vedelden og Lasse Matberg. Sittende foran: Øde Nerdrum og Ida Fladen. FOTO: Espen Solli/TV2

I tillegg til Matberg skal disse delta i femte sesongen av Farmen kjendis som sendes på TV i 2021:

John Arne Riise (39)

Thomas Felberg (48)

Signy Fardal (58)

Ida Fladen (34)

Anniken Jørgensen (23)

Espen Rustad Thoresen (61)

Eli Kari Gjengedal (49)

Øde Nerdrum (24)

Terje Sporsem (43)

Kine Olsen (26)

Sølje Bergman (45)

