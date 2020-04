Kultur Fadderuke Enda en regning fra Fadderfestivalen 2018 sendt til årets fadderstyre Fadderfestivalen 2018 gikk i underskudd med 622.139 tusen kroner, hvor 50.000 av dem ble brukt til mat. Årets styre fikk i februar en ny regning på over 40.000 kroner. Publisert: 30. april 2020, 15:32 Lone Sætre Journalist

Underskuddet fra festivalen holdt i 2018 påvirker ennå Fadder-økonomien. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Fadderfestivalen to år tilbake viste seg å forfølge fjorårets faddersjef Christian Hjelle, men også Una Ruzic som tok over stafettpinnen i 2020.

– Vi fikk regning i februar på over 40.000 kroner, etter at Fadder 2018 ikke hadde betalt for retten til å spille musikk på festivalen, sier årets faddersjef Ruzic.

Hun forteller at regningen var på 42.245 kroner fra organisasjonen TONO, som krever inn avgifter på vegne av artister og musikere.

Det var Smis.no som omtalte saken først.

Underskuddet etter Fadderfestivalen: – Skyldes ikke bare dårlig billettsalg

Reddet av fjorårets overskudd

Etter fjorårets festival satt Fadder igjen med et overskudd på 280.000 kroner som ble satt inn på en konto til nødstilfeller.

– Vi følte ikke at det var rettferdig at årets festivalbudsjett skulle bli rammet av dette, og foreslo derfor at den plutselige utgiften skulle bli dekket av en særvilkårskonto, som inneholder overskuddet fra fjoråret, sier Ruzic.

Kan bli alternative løsninger for årets Fadderfestival

Da studentparlamentet møttes for å diskutere situasjonen, ble det enstemmig vedtatt at pengene skulle tas fra særvilkårskontoen, og årets pengekasse ble dermed ikke rammet.

– Vi hadde ikke forventet at det skulle bli behov for å bruke «bufferkontoen» allerede nå, men slik ble det, legger hun til.

Økonomiske utfordringer

Fadderstyret 2020 ble lettet over avgjørelsen ettersom at det ser ut til at økonomien kan bli trang.

– Vi ser allerede på mulige økonomiske utfordringer på grunn av koronasituasjonen som har rammet oss alle. Veldig mange norske selskap har for tiden trangere økonomi, og må permittere sine egne. Vi er avhengige av sponsormidler, og dette kan føre til at vi får langt lavere sponsorinntekter i år, forteller faddersjefen.

Fra gigantunderskudd til ny festival: Slik skal Fadderfestivalen reise seg

Hun legger til at de også må ta høyde for andre faktorer som at billetter ikke kan bli solgt for like høy pris som tidligere, i tillegg til at billettsalget kan synke.

– Vi håper naturligvis ikke at dette skjer, men vi må være forberedt på dette. Det er bedre å se på alternativene tidligere. Heller det enn å gå på en økonomisk smell, sier Ruzic.

Spent på dagens pressekonferanse

NTB melder at kulturminister Abid Raja (V) og helseminister Bent Høie (H) skal delta på regjeringens daglige pressekonferanse om koronasituasjonen klokken 16.00 idag. Fadderstyret er spent på avgjørelsen om det blir lov til å arrangere samlinger for under 500 personer, eller ikke.

Ikke noe raskere festivalsvar fra regjeringen

Hvorfor rammes festivalene så hardt av koronakrisen?

– Vi håper selvfølgelig at flere enn fem kan samles, og vi kan fint jobbe med en bra festival selv om 500 mennesker ikke kan samles på et sted, sier hun.

Ruzic forteller at hun er spent på om folk i august fortsatt blir nødt til å holde to meters avstand, og hvilke hygiene tiltak som må følges.

– Det kan bli litt utfordringer å finne løsninger hvis det fortsetter slik som det er i dag, og vi er veldig spent på hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Vi skal nok komme på alternative løsninger uansett, legger hun til.

