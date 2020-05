Kultur Mablis Mablis gir billettkjøpere tre valg Mablis var nødt til å avlyse årets festival. Nå får billettkjøperne tre valg. Ett av dem er full refusjon. Publisert: 13. mai 2020, 10:02 Lone Sætre Journalist

Markedssjef Nesvik håper at billettkjøpere vil velge andre alternativer enn full refusjon. FOTO: Tommy Ellingsen (arkiv)

Artister som Gabrielle, Emilie Nicolas, Viagra Boys, og Sløtface skulle etter planen stå på scenen 12. og 13. juni i Vålandskogen.

Men da festivalsommeren ble avlyst, var alt håp ute for Stavanger-festivalen.

Tre valg

I en tidligere pressemelding skriver Nesvik at det jobbes med en kompensasjonsordning for kjøpte billetter, men at festivalen setter stor pris på at mange har valgt å donere beløpet for forhåndskjøpte billletter.

Nå har festivalen kommet frem til tre mulige valg for kompensasjon for billetten:

Avstå refusjon Gavekort Refusjon

– Å avstå refusjon kan bidra til Mablis fremtid

Festivalen legger ikke skjul på at det er de to første alternativene de håper flest velger:

– Dersom billettkjøperen velger å avstå refusjon, bidrar de til at Mablisfestivalen kan komme sterkere ut på andre siden.

Man kan også gjøre en forskjell ved å velge gavekortløsningen, legger Nesvik til. Gavekortet vil kunne benyttes på fremtidige arrangement fra Mablis.

– Flere har allerede sagt at de har lyst til å donere billetten. Vi håper vi også kan gi en ekstra bonus til de som velger å støtte Mablis, sier Nesvik til Byas.

Hva denne bonusen blir er ikke helt spikret enda, men noen tanker er gjort.

– Det kunne for eksempel vært alternative konserter. Kanskje en egen kveld for de som har valgt å donere billetten, eller tilbud på billetter hos våre samarbeidspartnere. Vi har mye i tankene, men ingenting er bestemt enda, forteller markedssjefen.

Kriminell Kunst skapte liv på festivalområdet i 2019. FOTO: TOMMY ELLINGSEN

Jobber mot neste års festival

– Utallige timer er lagt ned i å lage nok en unik festivalopplevelse i Vålandsskogen, med en fantastisk rekke artister, lokal mat og drikke, nye miljøtiltak, engasjerte frivillige og magisk stemning. Vi lover å gjøre alt vi kan for å skape gode musikk- og kulturopplevelser fremover, men vi går en usikker tid i møte, skriver Nesvik i en pressemeldingen.

Hun fortsetter med at tiden nå brukes på å gjennomgå nødvendige organisatoriske endringer og tiltak for å bygge opp fremtidens Mablis.

Dato for Mablis 2021 kan festivalen ikke gå ut med helt enda, men håper å kunne offentliggjøre dette i løpet av sommeren.

Publisert: 13. mai 2020, 10:02