Kultur Musikk Rogaland-bandet Days of August er månedens Urørt Hver måned trekker P3 Urørt ut et band eller en artist som de mener fortjener ekstra oppmerksomhet. I mars falt valget på Rogaland-trioen Days of August. Publisert: 04. mars 2020, 19:52 Simen Ingemundsen

Days of August er trukket ut som månedens Urørt på P3. FOTO: Jorgen Jacobsen

– Det var virkelig stas og overraskende å bli trukket ut, sier trioen til Byas.

Days of August har over en million avspillinger på Spotify og musikken passer best til morgenkaffen, regnværsdager - eller når du er fyllesyk.

Rogaland-bandet består av Frank Christian Brambo fra Sokndal, Espen Alsvik fra Jørpeland og Mathias Helvig fra Stavanger - og er denne månedens Urørt.

– Det var ikke meningen at vi skulle bli et band. Tilfeldigvis hadde vi noen sanger, kjente hverandre og satte oss ned i hjemmestudio og laget musikk.

– Vi har forskjellige verdier, sammen har vi alt vi trenger, og det gjør at samarbeidet går veldig bra, alle vet hva de kan, legger Frank Christian Brambo til.

De begynte å lage musikk sammen for over to år siden. Vokalist Frank hadde skrevet en del låter og fikk med seg Espen og Mathias til å spille dem inn. Gjennom arbeid i menigheten og sommerleire kjente Frank og Espen hverandre fra før. Espen og Mathias kjente hverandre fra den gang de gikk på musikklinjen sammen.

LES MER:

Blackbear kommer til Utopia-festivalen

Musikk inspirert av natur

Låtene deres er indiefolk-orientert og inspirert av naturen i Sokndal og Stavanger. Inspirasjon henter de fra musikken til Bon Iver, Simon & Garfunkel og Sufjan Stevens, for å nevne noen.

– Vi har hentet inspirasjon fra annerledes musikk, som vi alltid har hørt på selv og det gjør musikken vår unik, sier Brambo.

De har i stor grad fokus på å spille inn og gi ut musikk, og har på kort tid bygget opp en ganske stor katalog.

«Young Rivers» er låten som kommer til å være Månedens Urørt, og det er en av deres få kjærlighetslåter.

– Vi skriver ikke mye slik til vanlig. Jeg synes det er en for stor klisjé, men det var naturlig å skrive en slik låt, av stemningen vi fikk. Den handler om følelsen av å være forelsket, sier Brambo.

– Vi finner inspirasjon når vi var ute på tur, da falt teksten inn, og da vi kom hjem, skrev vi det. Når det kommer til tittelen på sangen, så skal det tolkes visuelt, som en elv som alltid er i bevegelse, den stopper aldri, bare beveger seg videre. Det er et kult bilde på kjærlighet, avslutter trioen.

LES MER:

«Hele» Norge elsker låtene til Anders Nilsen (31) fra Madla

Inne på Morgenlista

Days of August debuterte i fjor vinter med albumet «Staring Empty At The Moon». Låten «Homeplace» fra deres nyeste EP «Into The Valley» ligger for øyeblikket inne på Morgenlista til P3. Den har snart 500.000 avspillinger alene på Spotify.

– Det er helt saiko med så mange avspillinger, det er stilig at vi blir så godt tatt imot og vi er takknemlig for alle som lytter!

Til sammen har de over en million avspillinger og flere av låtene deres er lagt til i Spotify egne lister, som «Regnværsdag», «Morgenkaffe» og «The Hangover Cure».

Det er «Young River» som er plukket som månedens Urørt låt. FOTO: Jørgen Jacobsen

– Overraskende å bli Urørt

Urørt er P3s plattform for de ferskeste artistene i Norge, og hver måned trekkes det frem en artist som kanalen mener det norske publikumet bør bli enda bedre kjent med.

– Det var veldig overraskende å bli trukket ut, vi hadde ikke trodd de skulle ta tak i vår musikk. Det er en lite utbredt sjanger og vi har sendt inn vår bidrag mange ganger, sier bandet til Byas.

I februar var det Selina som var «Månedens urørt». Denne måneden er det altså Days of August som tar over stafettpinnen. Som Urørt-utplukket vil bandet få spille live hos Christine på P3, og bli med i konkurransen om å vinne prisen «Årets Urørt» og opptre live på P3 Gull i november.

– Det er fett å være med i konkurransen for å bli Årets Urørt, men ikke nødvendigvis et mål.

Publisert: 04. mars 2020, 19:52