Nytt super-år for Stavanger-restauranten: Kommer til Sandnes i 2022 Så lenge det har vært lov, har Sumo Hall Toll holdt åpent under pandemien. Det har betalt seg for kjeden som neste år også åpner i Sandnes. Publisert: 14. juli 2021, 10:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Starten på 2020 var en kalddusj, sa Sumo-sjefen. Likevel viser regnskapet at fjoråret ble et svært godt år for Stavanger-restauranten, som neste år også åpner en filial i Sandnes. FOTO: Pål Christensen

De ferske regnskapstallene viser nemlig at Sumo på Skansekaien hadde inntekter på 37,7 millioner kroner i 2020. Dette ga restauranten et overskudd på 5,3 millioner kroner før skatt.

– Pandemien påvirket oss en liten stund. Det var mye usikkerhet, men det er flere faktorer som gjør at det likevel ender godt, sier daglig leder, Simon Simonnæs.

Holdt alltid åpent

Sumo åpnet opp i de gamle lokalene til Hall Toll juni 2019. I juli i fjor, da 2019-regnskapet ble offentliggjort, kunne Simonnæs juble for en flying start. Restauranten omsatte for hele 20 millioner kroner på et halvt år.

Men samtidig omtalte han starten på 2020 som en kalddusj, men nå viser det seg at vannet ble ganske så behagelig etter hvert.

Det var det tre årsaker til, mener Sumo-sjefen:

Sumo-konseptet tilbyr take away.

Restaurantene tilbyr en digital bestillings- og betalingsløsning gjennom egen app.

Mens andre store og små konkurrenter stengte dørene, holdt Sumo åpent.

Simon Simonnæs eier og driver ti Sumo-restauranter i Bergen, Oslo, Stavanger og Jessheim. Neste år også i Sandnes, før kjeden skal videre til Trondheim og Tromsø. FOTO: Tone Pedersen

– Det å holde åpent har vist seg å være den beste oppskriften for oss under pandemien. Mange har håndtert dette forskjellig, og det er forståelig. Det er ingen som har en håndbok på hvordan man skal drive restaurant under en pandemi, sier Simonnæs og fortsetter:

– Men det meste gikk i vår favør. Vi kunne allerede tilby take away, vi sto sterkt digitalt og vi hadde råd til å ta sjansen på å holde åpent. Siden vi gjorde dette, valgte mange å bestille mat hos oss siden andre spisesteder var stengt. Stang inn, rett og slett, sier Simonnæs.

Åpner i Sandnes neste år

Sumo-kjeden består i dag av 10 serveringssteder. Av alle restaurantene var det Stavanger-filialen som leverte det høyeste driftsresultatet, med 5,5 millioner kroner på plussiden.

Selskapets 11. restaurant skal åpne i Sandnes, bekrefter Simonnæs.

– Vi har signert en forpliktende avtale i Sandnes. Nå er det bare detaljene som gjenstår.

Planen er å åpne i løpet av første halvår i 2022.

Aftenbladet har tidligere skrevet om Sumos Sandnes-planer i mathallen på Amfi Vågen. Videre utvider kjeden til Tromsø og Trondheim, i tillegg kommer det en ny restaurant i Oslo.

