Kultur Stavanger Dette kan du finne på denne helga! Konserter, cocktails, ny nattklubb eller bare sofaen? Kjør helg, da! 💥 Publisert: 09. juli 2020, 09:23

Fancy drink, værsågod! Fredag ruller noen av landets beste bartendere inn i byen, for en stopp på Sting under årets sommerturné. FOTO: Scanpix (illustrasjonsfoto)

Denne guiden gjelder fra fredag 10. til søndag 12. juli 2020.

AKKS Musikkleir

Hva: Låtskrivercamp, artist branding + flere workshops

Hvor: Metropolis, Nytorget, Stavanger sentrum

Når: Mandag til fredag, kl. 9–16

AKKS inviterer til fire uker med musikkleir denne sommeren! Denne uka er det låtskrivercamp. Kanskje litt seint ute for denne, altså - men neste uke blir det tema «artist branding», hvor du vil få opplæring i promotering og branding.

Det blir fotoshoot, musikkvideo, back-story og grafisk design + besøk av noen av Stavangers kuleste fotografer og videoskapere!

Det vil også være åpent for drop-in musikkaktivitet for deg som ikke kan være med ei hel uke: Spill instrumenter, få veiledning på musikken, prøv DJ-utstyr, lag beats - eller bare kom og heng med andre musikkinteresserte!

Gratis for alle mellom 11–18 år. Påmelding her!

Kafékonsert @Spiseriet

Hva: Musikk med matmuligheter

Hvor: Spiseriet, Stavanger konserthus

Når: Fredag og lørdag kl.14

Gjennom sommeren kjører Konserthuset kafékonserter i Spiseriet. Denne helgen er det to trioer på menyen!

Fredag blir det jazz-trio med Simen Kiil Halvorsen (trompet), Tor Yttredal (saksofon) og Svein Olav Herstad (piano). Lørdag tar «Håvard Ersland Trio» over.

Pris: 100 kroner (mat ikke inkludert, altså).

Jean Brigitte & Snowpirate @ProudMary

Hva: Cover-konsert med høy allsangfaktor

Hvor: Proud Mary, Vågen

Når: Fredag kl.20

Australske Jean Brigitte har med seg brødreparet Mads og Espen Røksund, som spiller opp til vanlig «herlig galskap» på et av byens ferskeste utesteder. Det blir coverlåter fra 50-tallet og oppover; The Weeknd, Rihanna, Adele, Creedence, Cohen, Prince, Bowie, Springsteen, Tina Turner - eller Justin Bieber? Det er faktisk bare til å spørre, ifølge arrangøren!

Aldersgrense Proud Mary: 20 år (23 i helgene). Fri entré.

Jónína Ara @Fermenten

Hva: Konsert, folk/singer-songwriter

Hvor: Fermenten, østre bydel

Når: Fredag kl. 20

Good tunes and good times, lover arrangøren. Den islandske artisten deler både egne sanger og litt om historien bak låtene denne fredagskvelden.

100 kroner per hode. 18 års aldersgrense.

Smaken av sommer/Bartenders on tour

Hva: Bartender-turné

Hvor: Café Sting, Stavanger sentrum

Når: Fredag kl. 15 - 21

En kvartett av landets beste bartendere har lagt ut på sommerturné langs norskekysten. 2020 var året som skulle bli magisk, men så kom - som vi alle veit - korona...

Men disse bartenderne har altså gått for at glasset er halvfullt. #altblirbra

«Jeg så dette som en mulighet til å samle noen av landets fremste bartendere, og mine nære venner til en reise gjennom landet hvor vi utforsker lokale smaker og støtter lokale barer,» uttaler initiativtaker Chris Grøtvedt (ISM Oslo), som har fått med seg Slavomir Kytka (Amerikalinjen) Maros Dzurus (HIMKOK) og David Jancura (Krongods).

«The Outpost» - førpremiere

Hva: Krigsfilm, action/drama

Hvor: Odeon, Stavanger eller Sandnes

Når: Fredag kl. 21. 30 (Stavanger) eller 21.00 (Sandnes)

Fredag kan du få en sniktitt på «The Outpost», som egentlig ikke har premiere før 17. juli.

Filmen er basert på den bestselgende boka «The Outpost: An Untold Story of American Valor». Kortversjon av plotet: En liten militær enhet med 54 amerikanske soldater er stasjonert alene i en øde leir helt i bunnen av en dal. Her må de forsvare seg mot en enorm hær med over 400 Taliban-krigere.

I hovedrollene møter vi Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Milo Gibson og Orlando Bloom.

Aldersgrense: 15 år. Varighet: 2 t, 3 min.

Marked på Torget

Hva: Lokale produkter

Hvor: Torget

Når: Lørdag kl.11

Møt lokale produsenter innen kunst, håndverk og mat hver lørdag på Torget i Stavanger denne sommeren. Hvem som deltar varierer fra helg til helg.

DJ Thomas Mork @Hellion

Hva: Mørkt, ja

Hvor: Hellion rock & metal pub, Nedre strandgate, Stavanger

Når: Lørdag kl. 22

I det stille (og mørke) har Stavanger fått en ny nattklubb. I de tidligere lokalene til Cocktailfabrikken hadde Hellion åpningskveld forrige fredag. Denne lørdagen blir det DJ Thomas Mork som spiller opp til dans!

Fri entré.

...og så: sofaen!

Hva: Ingenting

Hvor: Sofaen

Når: Når som helst

Det er jo lov å slappe helt av og ikke gjøre noe som helst også i helga.

Sjekk oversikten over siste nytt på seriefronten hos Netflix og HBO denne måneden her om du vil strømme noe rykende ferskt til skjermen!

