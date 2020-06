Kultur Game of Thrones Håper å være klar med siste «En sang om is og ild»-bok neste år Det skriver forfatter George RR Martin i et blogginnlegg. Publisert: 24. juni 2020, 12:00 NTB

George RR Martin har skrevet på «The Winds of Winter» siden 2011. FOTO: NTB Scanpix

Pandemien har ført til at fantasyforfatteren har isolerer seg på ei hytte, hvor han tilbringer lange dager med å skrive. På bare tre uker har han fått i land tre nye kapitler.

«Men nei, det innebærer ikke at boken blir ferdig i morgen, eller at den skal publiseres neste uke», skriver han – og sier at det var noe annet i 1999 da han kunne skrive i gjennomsnitt 150 sider i måneden.

LES MER:

HBO bekrefter «Game of Thrones»-oppfølger

LES MER:

Hivju: Det ble laget en alternativ «Game of Thrones»-avslutning

Han har skrevet på den omfangsrike boken «The Winds of Winter», som den engelske tittelen lyder, siden 2011. Det er den sjette av sju planlagte bøker i serien som TV-serien «Game of Thrones» bygger på.

Det er ikke første gang at George RR Martin kommer med antydninger om når boken skal være ferdig. I fjor håpet han å være klar denne sommeren. Han har også meldt at de to avsluttende bøkene antakelig kommer til å være på totalt 3000 sider før de er ferdige, samt at bøkene vil skille seg fra TV-serien. 👇

LES MER:

«Game of Thrones»-forfatteren hinter om en annerledes slutt enn i TV-serien

Publisert: 24. juni 2020, 12:00