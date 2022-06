Kultur Netflix Nå bekrefter Netflix ryktene Strømmetjenesten jobber med ny og billigere abonnementsløsning etter masseflukt. Publisert: 28. juni 2022, 10:05 Ole-Fredrik Lambertsen

Netflix meldte i april at de hadde mistet 200.000 abonnenter i første kvartal. Det skal tjenesten nå gjøre noe med.

Ryktene om at Netflix vil introdusere reklameavbrudd i sine serier og filmer slik som vi kjenner det fra lineær-TV, har gått en stund.

Nå bekrefter Netflix-sjef Ted Sarandos, at det ligger i planene.

Det fortalte han i en tale under en reklamefestival i Cannes i Frankrike, ifølge The Hollywood Reporter, som også Tek.no siterer.

Netflix har mistet mange brukere, og i dag har de kun reklamefri abonnementsløsninger.

– Vi har sett forbi et stort kundesegment, som er folk som sier: «Hei, Netflix er for dyrt for meg, og jeg har ikke noe imot reklame,» sa Sarandos, ifølge The Hollywood Reporter.

Netflix jobber altså med å tilby et billigere abonnement enn i dag hvor det blir reklameavbrudd.

Netflix meldte i april at de hadde mistet 200.000 abonnenter i første kvartal. Det var for første gang på ti år at de hadde mistet brukere, og Netflix har siden sagt opp om lag 150 medarbeidere som konsekvens av det.

