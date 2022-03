Kultur STVG Kartell Plateselskap etterlyser lokale talenter: – Du skal ha attitude STVG Kartell etterlyser talenter fra området, og frister med konserter og miksteip. Publisert: 13. mars 2022, 11:00 Stella Marie Brevik

STVG Kartell har fått et drivhus på kontoret. Herfra skal de dyrke lokalt talent. Paul Hjelm og Anders Jensen vil blant annet lage digital miksteip med det beste ferske regionen har å by på.

STVG Kartell, som både er musikkollektiv, management og plateselskap, vil samle regionens unge og lovende musikere, med hovedvekt på de som driver med hip-hop og urban musikk. De vil vise frem nye ansikter og bygge samhold.

For å få dette til har Anders «Jenzki» Jensen og Paul Hjelm i STVG Kartell laget en plan, som er følgende :

ikke utgitte låter eller demoer til Unge, som lager hip-hop, rap og annen urban musikk, kan sende sinelåter eller demoer til anr.pauli@gmail.com. Fristen for å sende inn demoer er 7. april.

Hvis man vil sende inn noe som allerede er utgitt for å vise hva man har å by på, er dette også tillatt.

STVG kartell vil etter utvelgelsen slippe en til to låter i uken fra 14. april til 12. mai. Slippene skjer på torsdager og skal kalles «STVG Ting Thursdays».

16. mai vil spillelisten bli til en mixtapeutgivelse. Samme dag får alle artistene som har bidratt til miksteipen spille konsert på Hygge i Stavanger.

Det er ingen øvrig aldersgrense, men UNG, er et stikkord her.

Hvis du er produsent, kunstner, designer, låtskriver osv., vil plateselskapet høre fra dere også. Låter trenger jo beats, tekst, musikkvideoer, coverart ect.

Veteraner trenger nytt blod

Jensen, som blant annet er ene halvdel av duoen Kriminell Kunst, kan beskrives som en veteran i Stavangers musikkmiljø. Han er også sjefen i STVG Kartell, som har jobbet med flere unge og lovende de siste årene – mest kjent er kanskje Isah.

Hjelm er et nytt tilskudd til «kartellet» og beskrives som en altmuligmann, men driver med såkalt A&R: Artist og repertoar. Hjelm er selv artist og håper «STVG Ting» vil bidra til mer samarbeid mellom de musikalske i området:

– Vi vil ha tak i alt kreativt. Vil vite hvem som gjør hva, og hvem som kan samarbeide med hverandre, sier Hjelm.

Anders «Jenzki» Jensen i studioet til Kriminell Kunst. Han utelukker ikke samarbeid med de yngre.

Ny bølge med kids

Jensen har merket seg en liten dupp i produktiviteten til de kortreiste, urbane artistene de siste årene, eller i hvert fall merket at de unge trynene ikke er like synlige som før. Pandemien kan være mulig årsak.

Uansett, fikk Jensen bakoversveis da han var publikum under den siste showcasen til ungdomshuset Metropolis, Undergrunn:

– Nå kommer det en helt ny bølge med kids som lager skikkelig bra greier, men det har ikke vært noen som hjelper de opp og frem. Det kan vi gjøre. Vi vil jo fungere som brobyggere, sier Jensen.

– Har dere noen krav til kvaliteten på demoene?

– Du må ha troa, sier Jensen.

– Du skal ha attitude. Du skal vite at du er god nok for å komme med på lista, sier han, og påpeker at attitude er alt når det kommer til denne musikkgrenen.

