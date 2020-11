Kultur Podcast «Smellen»: Her hører du to første episodene av Byas sin nye podcast Det som først var et sinnssykt flaut og kjipt øyeblikk, kan bli en veldig morsom historie - som andre kan lære av! Publisert: 01. november 2020, 12:00 Tone Pedersen

Programleder Sindre Reinholt mener man ikke må legge lokk på egne tabber. FOTO: Kristian Jacobsen

Abonner på «Smellen» i iTunes eller Spotify.

I de to første episodene av vår nye podcast «Smellen» skal programleder Sindre Reinholt geleide deg gjennom to ganske så forskjellige temaer:

LES MER: Ny podkast fra Byas: Hør folk fortelle om sine verste smeller

Jobb: Hvilke rettigheter har du egentlig på arbeidsplassen?

Førsteinntrykk: Hva skjer i hjernen når vi møter folk for første gang?

Og utgangspunktet for episodene er to herlige smeller! 💥💥

Noe av det verste man kan gjøre når man går på en smell, er å gjemme det bort. Tenk så mye glede historien din kan gi til noen andre. Sindre Reinholt Programleder "Smellen"

Hør de to første episodene under her - og husk å abonnere på «Smellen» i iTunes eller Spotify:

Publisert: 01. november 2020, 12:00