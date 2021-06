Kultur Musikk Spår at låtene til Sigrid, Hagle og Olivia blir lyden av sommeren 2021 Hva blir lyden av sommeren 2021 – den sommeren hvor de fleste fortsatt vil feriere her hjemme? Publisert: 16. juni 2021, 15:02 NTB

Olivia Rodrigo spås å få en av årets sommerslagere i Norge. FOTO: Geffen/BMG/Warner

Enten det er på stranden, en sen sommerkveld i hagen eller på biltur gjennom Norge, så tror strømmetjenesten Spotify det kan være snakk om disse låtene:

Sigrids nye hit «Mirror», Hagle & Halva Prisets bygdeanthem «Kjerring ifra by’n» og Kjartan Lauritzens «Million» spås alle å spille seg varme under sommersolen. Også Adrians Sellevolls kontroversielle «Jeg hater deg» ligger an til å toppe listene denne sommeren.

Sigrid speiler seg i «Mirror», som er blant sommerlåtene Spotify tror vil prege lyden av sommeren 2021. FOTO: Petroleum

Men også den amerikanske TikTok-stjernen Olivia Rodrigos nyeste listetopper «good 4 u», Italias Eurovision-vinner Måneskins «I Wanna Be Your Slave», eller en remiks av «Rasputin» av Majestic og Boney M kan danne bakteppe for manges sommerferie, tror strømmetjenestens musikkredaktører.

Spotify har ifølge pressemeldingen tatt utgangspunkt i lyttertall og trender og produsert lister basert på lyttertall – det vil si hvordan låtenes utviklingskurve har sett ut og hvordan norske lyttere har reagert på disse. For eksempel: Hvor lenge man lytter og om de lagres i brukerens egne spillelister, samt redaktørenes egen ekspertise.

Hagle-gutta er klar med ny låt i selskap med Halva Priset og «Kjerring ifra by'n» spås å bli en av sommerlåtene i år. FOTO: Hagle

Disse norske artistene og låtene spås å bli sommerens mest populære låter i Norge:

Hagle x Halva Priset – «Kjerring ifra by'n»

Sigrid – «Mirror»

Adrian Sellevoll – «Jeg hater deg»

Kjartan Lauritzen – «Million»

CLMD x Torine x Broiler – «All My Friends»

Denne gjengen spås å få en sommerhit med sin låt «All My Friends»: CLMD x Torine x Broiler. Illustrasjon: Universal

Disse internasjonale artistene og låtene spås å bli sommerens mest populære låter i Norge:

Pink, Willow Sage Hart – «Cover Me In Sunshine»

Olivia Rodrigo – «good 4 u»

Måneskin – «I Wanna Be Your Slave»

Majestic, Boney M. – «Rasputin»

Bella Poarch – «Build A Bitch»

