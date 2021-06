Kultur Fotball Gjør comeback: – Stavanger er en eksemplarisk fotballby Fra 11. juni til 11. juli kan du ta turen til Norsk Oljemuseum for å se fotball-EM på storskjerm. Arrangøren ønsker å skape en etterlengtet stadionfølelse - til tross for koronaregler. Publisert: 09. juni 2021, 19:00 Tomine Walmsness

Fotballens festival er tilbake i byen, denne gangen med 18-årsgrense, bordserving og ny lokasjon. Bildet er fra 2018, da Fotballfeber ble arrangert utenfor Stavanger Konserthus og samlet totalt rundt 50.000 mennesker. FOTO: Jan Inge Haga

– Vi håper alle som kan og vil tar turen. Målet er å skape skikkelig fotballfeber, sier markedssjef i Fotballfeber, Sven Erik Brastad.

I år har arrangementet plass til 400 stykker med håp om å utvide dersom det blir tillatt. Det er 22 kampdager totalt som vises på storskjerm, det kan nytes med noe godt i glasset eller en matbit.

– Hvorfor arrangerer dere i Stavanger?

– I 2018 forstod vi at Stavanger er en eksemplarisk fotballby, og ettersom det var en suksess, fikk vi umiddelbart lyst til å gjøre det igjen, svarer markedssjefen, og legger til:

– I tillegg har vi gode relasjoner til byen, fordi vi har samarbeidspartnere og kontakter her.

I 2018 samlet Fotballfeber tusenvis av folk i Stavanger. Det blir færre i år, utenfor Oljemuseet, med maks 400 personer. FOTO: Fotballfeber

Skjenkebevilgningen på plass

I 2018 skrev Byas at skjenkekontrollen reagerte på at mindreårige enkelt kunne få tak i alkohol på arrangementet. Dette er det ikke fare for under årets Fotballfeber da aldersgrensen er endret til 18 år.

– Vi tillater ingen mindreårige på område. Den nye aldersgrensen skyldes i all hovedsak koronapandemien og smittemessige oppgaver, men også kapasitet, informerer Sven Erik Brastad.

Når det gjelder årets alkoholservering, bestiller deltakeren ønsket drikke gjennom en app. Bestillingen blir deretter servert direkte til bordet. Dermed blir det ingen store køer og en mer oversiktlig alkoholservering.

– Generelt sett er det en kjempeendring. Årets arrangementer og Fotballfeber for tre år siden kan ikke sammenlignes, men tanke på koronasituasjonen.

– Hvordan har dere gjort det med tanke på vakter?

– Rent sikkerhetsmessig vil det blir enkelt å overholde nok vakter, da det er færre mennesker å følge med på, sier markedssjefen.

Sven Erik Brastad bekrefter at det blir Fotballfeber i Stavanger denne sommeren. FOTO: Fotballfeber

Gratis inngang

Brastad håper at arrangementet samler både de største fotballfansene og de som bare savner sosiale sammenkomster. Alle er velkomne.

– Vi ønsker at det skal være et sted folk kan møtes igjen, uavhengig av interesse for fotball. Først og fremst vil vi skape en hyggelig opplevelse, sier Brastad.

Sist Fotballfeber ble arrangert var det gratis inngang. Det har arrangøren valgt å gjenta i år.

– Arrangementet er gratis, men det er også mulig å reservere bord for de mest ivrige, sier Brastad.

Han opplyser også om at arrangementet gjennomføres uavhengig om himmelen er grå eller blå.

Det vil være gratis inngang til Fotballfeber i år også. Ellers er det ikke så mye som er likt, med unntak av fotballkamper på storskjerm: – Årets arrangementer og Fotballfeber for tre år siden kan ikke sammenlignes, men tanke på koronasituasjonen, sier Brastad. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Fokus på smittevern

For å sikre at folk føler seg trygge setter arrangøren smittevern høyt på prioriteringslisten når de åpner utenfor Oljemuseet.

Fotballfeber skjer fra 11. juni til 11. juli og gjennomføres ved å dele området inn i 3, med 4 stykker per bord for å sikre meteren.

– Vi gleder oss veldig til å samle folk i trygge omgivelser, og å spre fotballglede i Stavanger, avslutter markedssjefen.

