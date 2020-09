Kultur Karriere Yrja (30) fra Stavanger er med i «71° nord» Yrja Oftedahl fra Våland er én av deltakerne som skal ta seg fra Lindesnes til Nordkapp i sesong 22 av «71° nord». Publisert: 16. september 2020, 15:44 Tone Pedersen

Podcaster Yrja Oftedahl sammen med programleder Tom Stiansen. FOTO: Matti Bernitz/TVNorge

I oktober er det klart for ekspedisjon nummer 22 av det populære realityprogrammet.

Som vanlig er det tolv deltakere med svært ulik livs- og turerfaring, som skal utfordre seg selv - både fysisk, mentalt og (ikke minst) sosialt.

Én av dem er podcaster Yrja Oftedahl fra Stavanger.

– Ja, hvem skulle trodd det! sier Oftedahl da Byas slår på tråden.

– Jeg hadde jo aldri sett på 71° nord før, og har aldri vært et turmenneske i det hele tatt. Jeg har alltid hata telt og gå på do ute. Men jeg måtte jo takke ja, ler Vålands-jenta.

– Det var mye villere enn jeg hadde sett for meg, både fysisk og mentalt!

Ulike personligheter

Ikke bare var det 18 timers gåturer med over 20 kilo på ryggen. I tillegg skal man leve tett på folk som kanskje er veldig annerledes enn deg selv.

I pressemeldingen blir Yrja omtalt som «feminist-gründer». Ellers finner vi også en verdensmester i kampsport, en forfatter og aktivist, en dreven pokerspiller og to realitydeltakere - Mario Riera (Paradise Hotel) og haugesunderen Helene Hima (Ex on the Beach) - på deltakerlista.

Hele deltakerlista får du her: 👇

FAKTA: Deltakere 71° nord, sesong 22: Yrja Oftedahl (30), podcaster fra Stavanger

Helene Hima (24), barne- og ungdomsarbeider fra Haugesund

Rebecca Teclemariam (25), barnehagelærer fra Oslo

Ida Omdal (31), butikkmedarbeider fra Skien

Sandra Marie Jonsson (38), flyvertinne fra Oslo

Eva Netland (30), tannlegeassistent fra Voss

Mario Riera (22), selger fra Bergen

Per Øyvind Skarnes (41), gründer fra Drammen

Daniel Nygård (23), fotograf fra Lillehammer

Jakob Semb Aasmundsen (24), skribent fra Tønsberg

Steffen Torgersen (30), teamleder fra Trondheim

Ragnar Aaserud (42), daglig leder fra Bærum

Denne gjengen er med i sesong 22 av 71° nord. Årets to rogalendinger foran (f.v) Yrja Oftedahl, programleder Tom Stiansen og Helene Hima fra Haugesund. FOTO: Matti Bernitz/TVNorge

– Det var egentlig ganske kult å se hvordan så mange ulike personligheter plutselig funker sammen, sier Oftedahl.

– Det var selvsagt utfordrende til tider. Men vi hadde jo et felles mål og måtte samarbeide, hvis ikke ville vi jo ikke ha kommet i camp før det ble mørkt! Vi ble raskt som en familie, og da er det lov å slenge kommentarer når man er sliten, uten at man trenger ta det personlig.

Tur-frelst

Detaljer om årets sesong av realityprogrammet kan selvfølgelig ikke Oftedahl røpe. Men hun kan i det minste si at opplevelsen har fått byasen Yrja til å bli glad i turlivet.

– Jeg ble helt frelst! Det er jo helt tydelig at kroppen vår ikke er laget for å sitte foran en pult - inne - hele dagen, sier 30-åringen, som kan legge til at null dusjing og mye utetid gjorde underverker for både hud og hår.

Podcaster Yrja Oftedahl fra Stavanger har konvertert og blitt til et friluftsmenneske. FOTO: Matti Bernitz/TVNorge Det var mye villere enn jeg hadde sett for meg, både fysisk og mentalt!

– Jeg har aldri hatt så fint hår og så fin hud. Det var babyhud! Men det forsvant jo fort da jeg kom hjem, sier hun og ler.

Men kommer Yrja til å fortsette med friluftsliv også når tv-kameraene er skrudd av?

– Ja, jeg har i alle fall lyst! Men det er ikke så lett i hverdagen, uten kjæreste eller venner som er like interesserte i å gå lange turer som jeg er blitt. Men jeg har meldt meg inn på ei sånn nettside hvor man kan søke etter turvenner. Så får vi se!

