Lily James i hovedrollen når Netflix tar for seg «Rebecca» på ny Lily James skal spille den navnløse hovedrollen når Daphne du Mauriers 1938-roman på ny finner veien foran kamera – denne gangen som Netflix-film. Publisert: 09. september 2020, 15:14

Armie Hammer spiller den hemmelighetsfulle enkemannen Maxim de Winter, mens Lily James er hans naive, unge brud. Nå har strømmetjenesten sluppet den første filmtraileren. FOTO: Netflix

Historien om den unge, nygifte kvinnen som må streve med ektemannens kompliserte, mørke fortid ble først filmatisert i 1940 av Alfred Hitchcock – hele veien til en Oscar for beste film.

I alt hanket Hitchcocks tolkning hele 11 nominasjoner, der den bød på Laurence Olivier og Joan Fontaine i hovedrollene.

Nå er den første traileren å se av den nye filmen, som har Ben Wheatley som regissør. Han sier at han først og fremst anser den som en kjærlighetshistorie. Wheatley har også gjort det klart at hans «Rebecca» ikke er en nyinnspilling av Hitchcocks klassiker, men at han har gått tilbake til romankilden.

– Jeg ønsket å lage noe som hadde mer kjærlighet i seg. «Rebecca» har mørke elementer, og det har en psykologisk og hjemsøkt historie i seg, men den handler også om disse to forelskede menneskene. Det er hovedsaken, sier han til Empire.

Handlingen forflytter seg fra Monte Carlo, hvor paret møtes, til det britiske godset Manderley. Enkemannen Maxim de Winter skal i den nye filmatiseringen spilles av Armie Hammer, mens den skremmende husholdersken Mrs Danvers gestaltes av Kristin Scott Thomas, melder Variety.

Lily James er kanskje best kjent for rollen som lady Rose i Downton Abbey, men har også vært med i filmer som «Mamma Mia! Here We Go Again» og «Yesterday». FOTO: Jonathan Prime / TT NYHETSBYRÅN

Netflix-premieren er 21. oktober, og bak står produsentene av filmer som «Atonement» og «The Darkest Hour».

Lily James (31) har bygd seg en fin karrière etter rollen som lady Rose i «Downton Abbey»: I 2018 var hun å se i «Mamma Mia! Here We Go Again», og dukket opp i fjor på lerretet i «Yesterday» – om hvordan et liv uten Beatles ville artet seg.

Armie Hammer (34) gjorde stor suksess i «Call Me By Your Name» i 2017, og var nylig å se i den psykologiske horrorfilmen «Wounds».

