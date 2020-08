Kultur Stavanger Her er hele «Spis for 100»-menyen Fra 7. til 13. september kan du igjen spise for en hundrings i Stavanger. 30 spisesteder er med - og menyen er klar! Oppdatert: 27. august 2020, 09:52 Tone Pedersen

🌱 = Har rett/alternativ for vegetarianere.

OBS! Spis for 100 er i utgangspunktet et såkalt «sit and dine», altså ikke takeaway. Det er opp til spisestedene selv om de vil tilby 100-retten også på en eventuell ta med-meny.

AKROPOLIS GREEK CUSINE 🌱

Husets Gyros-tallerken av kylling, salat, tzatziki og potet.

Vegetar Retten kan også fås som vegetarisk.

CAFÉ BACCHUS 🌱

Bacchus Special: Husets marinerte kyllingfilet servert på nanbrød med agurk, tomat, rødløk, salat og ruccola. Kommer med en nydelig tatziki.

Vegetar Kjøkkenhagens Hemmelighet: Mydelig urte og bladsalat blanding som er formet som en pannekake og stekt på persisk tradisjonelt vis. Serveres på nanbrød med frisk salat og fetaost.

CAFE STING

Beef sliders: 2 stk sliders med kimchi ketchup & sesam mayo.

CHINA TOWN STAVANGER

Rød Curry Duck: Sprøstekt and som serveres på ei seng av komfortabel og velsmakende rød curry saus (sterk).

DESI DELI RESTAURANT 🌱

Chicken Pepper Tikka Masala: Populær og bestselger med en twist, gryterett, marinert og tandoor grillet kyllingfilet tilberedt i tikka masala saus, løk, hvitløk og svarte pepperkorn, toppet med koriander og hakkede nøtter. Serveres med ris og salat.(ved forespørsel kan nøtter utelates).

Vegetar Chana Masala: Bestselgende vegetar gryterett. Kikerter kokt i garam masala krydder, spisskummen, grønn chili, hvitløk, løk, koriander og ingefær. Serveres med ris og salat.

FINKEL 🌱

Pulled Chicken Nachos: Ovnsbakt tortillachips med marinert kylling, ost, amerikansk cheddar. Toppet med vårløk, mais, jalapeño, sour-cream, koriander og salsa.

Vegetar 3 Cheese Nachos: Ovnsbakt tortillachips med hvitost, mozzarella og amerikansk cheddar. Toppet med vårløk, jalapeño, koriander, sour-cream og salsa.

GARCIA STAVANGER ØST 🌱

Bacalao ala Garcia: Med tørkede oliven & patatas bravas.

Vegetar: Vegansk Bacalao ala Garcia. Serveres også vegansk med grillede grønnsaker istedet for torsk.

HEKKAN BURGER STVG. 🌱

Hekkan i Hundre: Burgerost, secret sauce, fritert løk, pickles, salat. Inkl. brus.

Vegetar Veggie burger Laget av fersk rødbete og kikerter, med småsterk chipotle, salat, fritert løk og Hekkans syltet jalapeño. Inkl. brus.

INDIA TANDOORI 🌱

Kalmi Tandoori Kabab: Stykker av ungkylling(påbein) marineres to ganger i forskjellige marinade-blandinger for å gi en rik smakskombinasjon og stekes i tandoor. Serveres med jeera basmati-ris, chutney & masala-saus.

Vegetar «Flower Power» Gobhi Mattar: En kombinasjon av to høyt elskede blomsterstand-grønnsaker; blomkål og grønne erter, tilberedt sammen med varme krydder. Serveres med jeera basmati ris.

JAI HIND, STAVANGER 🌱

Butter Chicken: Serveres med basmatiris og salat.

Vegetar Channa Masala: Serveres med basmatiris og salat.

KAFÉ ASK OG EMBLA 🌱

«Viking focaccia»: Serveres med salat og dagens pålegg, eller med salat og våre smakfulle syltede grønnsaker. Kaffe hører med.

Vegetar «Viking focaccia»: Serveres med dagens salat og våre smakfulle syltede grønnsaker. Kaffe hører med.

LOS TACOS 🌱

3 street tacos (valgfritt) med guacamole

Vegetar Finnes vegetarisk/vegansk valg

LUCKY BOWL & LOUNGE 🌱

LB’s Bacon & Cheese burger: Burger av kvernet biffkjøtt tilsatt vår egen krydderblanding. Toppes med salat, tomat, rødløk og pickles og LB’s dressing. Serveres med aioli, og fries eller sweet potato fries +10,- Alle våre burgere kan serveres med glutenfritt brød.

Vegetar Veggie Burger: Burger med chipotlemajones, toppes med salat, tomat, rødløk og pickels. Serveres med fries, eller sweet potato fries +10,- Kan serveres vegan.

FOODLOOSE

Mexican cornflakes chicken & waffel

MAGGIS MUNCHIES 🌱

Hjemmelaget vaffel med hvit sjokolade-iskrem, med sesongens blåbærsyltetøy. Serveres med spesialkaffe fra Kokko lokal kaffe brenneri

Vegetar Vegansk Kokosiskrem

N.B. SØRENSEN 🌱

NB Sørensen «Bakt potet»: Saltbakt potet, chorizo, vårløk, brent paprika, grillet smør og chili mayo. (E, M, SEN/MU, SO) V Samme rett kan fås vegetar, da uten chorizo

NORAS KITCHEN 🌱

Kylling Masala: Kylling masala er marinerte kyllingbiter i en autentisk hjemmelaget saus av krydder tomat og ingefær.

Vegetar Daal: Linser kokt i aromatiske saus Tilsatt, tomat, hvitløk og ingefær.

THAI ISAN 🌱

Phad Thai: Er en populær «street food-rett», men du trenger slett ikke å reise til Thailand for nyte denne retten. Pad thai er en wokrett med risnudler, grønnsaker, egg og med en litt skarp saus.

Vegetar Samme rett kan fås vegetar og vegansk

PEPPES PIZZA 🌱

#30 Heavy Heaven: Pepperoni, hvitløkskrydrede kjøttboller, marinert biffkjøtt, rødløk og oregano

Vegetar #47 Green Garden: Avokado, rødløk, marinert aromasopp, oliven, cherrytomater, grønnkålmiks, fersk mozzarella og vår egen osteblanding

PIZZACO EIGANES 🌱

«Helt sikkert»: Pizza med tomatsaus, ost, kjøttdeig, Idsøe-bacon og rødløk

Vegetar Vegansk pizza: Med veganost, tomatsaus, oliven, artisjokk, sopp, purre og ruccula

POLLO LOCO 🌱

Vegetar 4-Pack-Deal: 2 kylling tenders, 2 drumstick, 1 fries og 1 valgfri dressing/dip

PHILEAS FOGG 🌱

Pizza Salame: Italiensk pizza med tomatsaus, fersk mozzarella, Napoli salami & basilikum.

Vegetar Trøffel & Funghi: Hvit pizza med trøffelolje, fersk mozzarella, champignon, parmesan & ruccola.

PÅ KORNET 🌱

Porchetta med grillet hjertesalat og ramsløk

Vegetar Vegetar/vegansk alternativ: Vi bytter retter etterhvert som vi får nye ideer! Sjekk vår hjemmeside for oppdaterte menyer.

STAVANGER PIZZA & KEBAB HOUSE

Kebab-båt med kebabkjøtt, salat, løk, tomat, hvitløksaus og valgfri 0,5 l brus

SUSHI SAN

PHO en vietnamesisk rett som består av nudelsuppe, den blir ofte servert som lett måltid og når som helst på dagen

THAI STREET FOOD

Kylling Phad Thai: Nudler «stir-fried» i en velsmakende søt saus med knuste peanøtter. Laget av tynne og flate risnudler, med bønnespirer, hvitløk, egg, fast tofu og protein.

THE SHACK, STAVANGER

Mr. Cheese med valgfritt mineralvann Storfe fra Jæren, salat, tomat og rødløk

THAI DINNER ASIA

Thai kongereker I rød curry saus

YIPS

Pho er Vietnams nasjonalrett. Dette er en nudelsuppe med de karakteristiske vietnamesiske smakene samlet i en bolle. Myke nudler, friske urter, sprø bønnespirer og biter av biff i oksekraft

ZOUQ 🌱

Butter chicken: En mild klassiker. Grillede biter av marinert kylling tikka blandet i en fløyelsaktig glatt tomat- og løkbasert smørsaus.

Vegetar En mettende skål av spicy kikert curry. Denne familiefavoritten er laget med løk, hakkede tomater, korianderfrø, hvitløk, chili og ingefær.

