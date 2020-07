Kultur Bjarte Tjøstheim Karsten (25) sikret seg ny jobb ved å gi Bjarte Tjøstheim juling Det ble et blodig oppgjør mellom rogalendingene, men det var 25-åringen som vant kampen om Youtube-jobben til slutt. Oppdatert: 02. juli 2020, 22:27 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

I videoen som avslører Youtube-kanalen 4ETG’s nye medlem, blir avgjørelsen om hvem som skal få jobben avgjort på blodig vis. I realiteten var ikke ansettelsesprosessen like brutal, forsikrer Blomvik. FOTO: 4ETG (skjermdump Youtube)

– Bjarte er en evig hyggelig mann. Noen tror gjerne at vi faktisk slåss, men vi gjorde ikke det, altså, sier Karsten Blomvik og ler.

Komikeren er mest vant til å få andre folk til å le. Tidligere har han ledet Comedy Box og stått utallige ganger på stand up-scenen, ofte i Grottene på Folken.

En «boksekamp» mot Tjøstheim sikret ham derimot en ny jobb. Nå skal han stå foran kamera og lage innhold til Youtube-kanalen 4ETG.

– Jeg har alltid likt Youtube. Spesielt da jeg gikk på skole og studerte. Da fant jeg alltid en video som kunne hjelpe meg med matteleksene, sier Blomvik.

Humor > matte

Det blir imidlertid få matteoppgaver å løse for 25-åringen i den nye jobben.

Youtube-kanalen er en del av NRK Underholdning, og ligger derfor langt nærmere humor-universet enn brøk og algebra.

– Men jeg har ikke laget mange videoer. Min humorerfaring er ren stand up, forteller Blomvik.

– Hva er forskjellen på å være morsom på scenen og lage en morsom video?

– På scenen vet du umiddelbart om det du har formidlet ble godt mottatt eller ikke. Nå blir det en del prøving og feiling kombinert med mange opptak. Det er en utfordring jeg ser fram til, jeg har alltid hatt som mål å kunne leve av å lage noe.

Karsten Blomvik hasteflyttet til Oslo for å jobbe for Youtube-kanalen 4ETG. FOTO: NRK

Skiller seg ut

Prosjektleder for Youtube-kanalen, Natasha Sayer, forteller at 25-åringen ikke var et selvskrevet navn.

– Han var en fyr som vi bare så vidt ante fantes. Vi kjente ikke Karsten, så han var helt ny for oss. Men vi tenkte han kunne være interessert, så han ble oppfordret til å søke, forteller hun.

– Hvorfor kan Karsten hjelpe dere når han ikke har videoerfaring?

– Han har stått mye på scenen. Her har han testet ut gode og dårlige vitser. Han har skrevet mye og har en annen erfaring enn resten av teamet. Samtidig har han bra humoristisk timing og en karisma som funker gjennom linsa, forklarer Sayer.

Youtube-kanalen startet opp i 2018 og har i dag nærmere 90.000 abonnenter. Blomvik blir en del av kanalens tre programledere, men hele avdelingen består av åtte ansatte.

Karsten Blomvik flankert av sine nye programleder-kolleger. Martha Leivestad (t.v.) og Annika Momrak. FOTO: NRK

Seks gøye måneder

25-åringen er noe ydmyk over at han i det hele tatt ble tilbudt stillingen.

– Det er garantert noen der ute som kan lage bedre videoer enn meg, sier han og ler.

På grunn av jobben ble det hasteflytting til Oslo. Nå skal han jobbe for Youtube-kanalen ut 2020, muligens et år til dersom sjansen byr seg.

– Hva kan vi forvente framover?

– Nei, dere får vente og se. Jeg har mange ideer som jeg ønsker å spille inn for redaksjonen. Det blir i alle fall seks måneder med mye gøy, sier Blomvik.

Publisert: 02. juli 2020, 18:45 Oppdatert: 02. juli 2020, 22:27