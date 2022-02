Kultur Sarah Jessica Parker Det blir mer «And Just Like That …» – om Sarah Jessica Parker vil være Carrie på ny Utsiktene er gode til at det blir en sesong nummer to av «Sex og singelliv»-oppfølgeren «And Just Like That..» Publisert: 17. februar 2022, 11:00 NTB

Nå er det opp til skuespiller Sarah Jessica Parker og serieutvikler Michael Patrick King, ifølge HBO.

Innholdssjef i HBO og HBO Max, Casey Bloys, sier til Deadline at han tror det blir en ny sesong av spinoffserien, men at det i stor grad er opp til Michael Patrick King, som utviklet seriene, og hovedrolleinnehaver Sarah Jessica Parker.

– Det er de to som må snakke sammen for å finne ut om det er en historie som engasjerer dem. Jeg tror det vil bli slik, men de samtaler for å være sikre på at de vil hoppe på. Det er en stor forpliktelse, og så vil de komme til oss og la oss få vite hva de kom frem til. Men jeg har en god følelse, lyder det fra Bloys.

Blir det ny serierunde for disse? Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon og Kristin Davis i scener fra første sesong av «And Just Like That».

Siden Michael Patrick King tidligere denne måneden sa til bransjebladet at «det er en veldig levende franchise», later det dermed å koke ned til om Sarah Jessica Parker vil bli «Carrie» nok en runde.

HBO/HBO Max-innholdssjefen sier at Big, spilt av overgrepsanklagede Chris Noth, ble klippet vekk fra første sesongs finale og at karakteren er død en gang for alle.

– Det har ingen innvirkning på en bestemmelse om en andre sesong, sier Bloys.

I første sesong lot manusforfatterne Samantha Jones være flyttet til London, siden Kim Cattrall sa nei til å vende tilbake til sin gamle serie.

– Jeg tror ikke hun vil komme tilbake- Jeg synes de håndterte det veldig følsomt og bra. Jeg forventer ikke å ha noen samtale om det, avrunder Bloys overfor Deadline.

Publisert: 17. februar 2022, 11:00