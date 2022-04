Kultur Utopiafestivalen Kommer til Utopia: – Å få et navn som dette til Stavanger er enormt Den franske DJen, produsenten og låtskriveren DJ Snake er klar for Utopia. Publisert: 28. april 2022, 12:00 Tone Pedersen

Gjennombruddet til DJ Snake kom i 2013, da han slapp hiten «Turn Down For What» (feat. Lil Jon).

– Å få et navn som DJ Snake til Stavanger er enormt! De største artistene i verden ønsker å samarbeide med ham, og det har resultert i en hitliste få andre kan måle seg med, sier festivalsjef Espen Knoph i en pressemelding.

– Han er en festgarantist som passer perfekt inn i Utopia-universet og som jeg vet vil skape et sinnsykt liv.

DJ Snakes låter har milliarder av streams på strømmetjenester og han har stått på scenen på festivaler som Ultra, Coachella, Tomorrowland og Ultra Music Festival.

Gjennombruddet kom i 2013, da han slapp hiten «Turn Down For What» (feat. Lil Jon). I 2015 ble låten «Lean On» sluppet i samarbeid med MØ og Major Lazer. Ellers nevnes også «Taki Taki» med Selena Gomez og Cardi B, «Magenta Riddim», «Let Me Love You” med Justin Bieber og «Middle».

DJ Snake er også en anerkjent produsent, og kan skilte med blant annet «Album of the Year» Grammy-nominasjon på Lady Gaga-plata «Born This Way», og har remikset låter for artister som Kanye West og Major Lazer.

– Hans merittliste er helt enorm. Han klarer å krysse sjangrene mellom elektronisk, urban og world music på en helt spesiell måte. Det er alltid fengende rytmer og fantastisk stemningsmusikk! Dette har vi gledet oss til og har jobbet lenge for, legger Knoph til.

Artister som tidligere har meldt ankomst til festivalen i Bjergstedparken 26.-27. august er:

Alan Walker

Astrid S

Janove

Kamelen

Lemaitre

Viktor Leksell

Lars Vaular

