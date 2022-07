Kultur TV-serier HBO stenger døra for «Gentleman Jack» HBO meddeler at det ikke blir noen tredje sesong av TV-serien «Gentleman Jack». Publisert: 08. juli 2022, 10:22 NTB

Suranne Jones (til høyre) spiller landeieren Anne Lister i Sally Wainwrights «Gentleman Jack»

Fortellingen, som tematiserer skeiv kjærlighet på 1800-tallet, går dermed mot slutten, melder Deadline om serien som er skapt av Sally Wainwright.

– At to kvinner kunne ha et seksuelt forhold, ble ansett som helt fremmed på den tiden. Dette var en tid da homofile menn ble hengt, men det var ingen beskrivelse av kvinner som kriminelle i denne sammenhengen, fordi det ble ansett som så utenkelig at det kunne skje, har Wainwright uttalt i et tidligere intervju med TT.

Serien «Gentleman Jack» har tatt seg mange friheter, men baserer seg på virkelighetens Anne Lister, som levde sammen med en annen kvinne i første haldel av 1800-tallet. Serien bygger på Listers dagbøker, som ble funnet av en avdød slektning. Dagbøkene befinner seg nå på museum i engelske Halifax.

«Gentleman Jack» var kallenavnet Lister fikk av innbyggerne i Halifax, og det var nedsettende ment.

– Ordet lesbisk forekom ikke. Det nærmeste var slang à la «Jack» og «Tom» – samt eufemismer som å «tilbringe vinteren i Roma», uttalte Wainwright til NTB da serien fikk premiere.

LES MER: Flere nordiske serier borte fra HBO-tjeneste

Publisert: 08. juli 2022, 10:22