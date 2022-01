Kultur Teater Iduns Julekomedie utsettes til mars De strenge nasjonale koronatiltakene som ble innført før jul, har ført til en ny runde med avlysninger og utsettelser i kulturlivet. Det gjelder også for årets forestilling fra Iduns Julekomedie. Publisert: 05. januar 2022, 13:00 Gayatri Jeevaharan

Iduns Julekomedie har satt øvinger på vent på grunn av smittesituasjonen. Bildet er fra en tidligere øving.

Dagen etter at regjeringen presenterte de nye tiltakene 13. desember, valgte Iduns Julekomedie å forskyve forestillingen «Tilsammans» fra midten av januar til begynnelsen av mars.

Ine Kvalvåg Navestad, som er en av to teatersjefer, forteller at juleferien skulle brukes til øving hver dag. Men slik ble det ikke.

– Det var veldig dumt. Vi var ganske klare for forestilling og hadde gledet oss til å jobbe mye i ferien, sier hun.

FAKTA: Iduns Julekomedie Skoleteatret ved Stavanger katedralskole, Kongsgård

Et av landets eldste amatørteatre, stiftet i 1886

Setter årlig opp forestilling i Sangsalen på Kongsgård

Alle involverte jobber på frivillig basis

Instruktør blir ofte hentet fra Rogaland teater

Årets oppsetning er basert på «Tilsammans», en svensk film lagt til et radikalt kollektiv i 1975.

Håper de slipper å utsette igjen

Utenom skuespillerne bidrar over 70 elever fra Stavanger katedralskole i Iduns Julekomedie – med lyd og lys, scenografi, kostymer, PR og ikke minst kakebaking. Alt skjer på dugnadsbasis.

Navestad sier at de utsatte stykket til mars i håp om at de slipper å utsette flere ganger. Fjorårets forestilling ble utsatt hele fire ganger, til slutten av mai, og ble spilt for et begrenset publikum.

Nå håper «idunittene» at de får fylle opp benkeradene i Sangsalen på Kongsgård i mars.

– Det positive med utsettelsen er at vi får tid til å gjøre ting enda bedre, med en ny prøveperiode og mer tid til promotering og billettsalg. Vi får også vinterferien til å øve og gjøre justeringer, sier teatersjefen.

Årets oppsetning er basert på den svenske dramakomedien «Tilsammans» (2000), skrevet av Lukas Moodysson.

