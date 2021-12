Kultur Aftenbladet ung Her er surpompens greatest hits Byas-O.G Fredrik Brimsø mønstrer av til nyttår – her er hans egne favoritt-artikler fra seks år med kjefting og mimring. Publisert: 30. desember 2021, 18:00 Fredrik Brimsø

Fredrik Brimsø har i løpet av Byas-karrieren både sutret og provosert. Her er det imidlertid han som får gjennomgå av måkene i Stavanger sentrum.

E det lov å ver litt personlige sånn te å begynna med? Okei då.

Byas-fortellingen min begynne på ein måde på Statoilen på Hinna. Eg hadde spelt siste show av soloforestillingen min Skadefryd, og sto mutters aleina ein lørdagskveld og gjorde någe eg ikkje hadde bedreve siden nitti-talet: Eg talte tierane og tjuekroningane eg hadde i neven for å se om eg hadde nok te både snob OG brus.

Med andre ord va det på høge tid at eg fekk mer å holda på med enn å ver frilanskunstner med horribel forretningssans, spesielt når oljekriså ruvte liga hardt så ekstremværet Synne.

Og nå har eg våre Byas-Brimsø, surpompen, nostalgikeren, provokatøren, besserwisseren, satirikeren og det tidvis negativt ladde batteriet i seks år.

Eg går ud av Byas mens både aviså og meg e på et godt sted, og før eg ende opp som ein bitter grand old man som går i ett med tapeten og mimre om Havanna badeland og Smurfehits heilt te eg ikkje har hud igjen på fingrane.

Men før eg kan slenga di altfor lange beinå mine på bordet og ta julaferi, her e mine ti personlige favoritter i tilfeldige rekkefølge:

1. Byvandring med Per Inge

I di elleve årå eg hadde glede av å kjenna Per Inge som både kollega, kompis og farsfigur, va der tri ting så hadde ein gode tendens te å skje: Me lo, me lerte någe nytt og me åd någe så mødrene våre ikkje nødvendigvis hadde applaudert. Eg e enormt takknemlig for at eg fekk ble kjent med Per Inge og at leserane av Byas fekk ble kjent med byen sin på ein nye måde via han.

Eg savne deg, min venn.

Hannes Vanderdonckt og Jolien Nachtergaele fra Belgia forlovet seg på Trolltunga. Den franske fotografen klarte å komme i kontakt med paret etter en etterlysning på Facebook.

2. Det mystiske paret som fridde på Trolltunga

Nå komme eg for alvor ud av skabet som ein håblause romantiker.

Journalistikken har mange disipliner, og når det gjelde å grava opp fine og interessante sager, så e der mange så e langt flinkere enn meg. Men denne fekk eg mer eller mindre i fanget då eg blei kontakta av fotografen på Fjesbogå. Sannsynligvis det finaste og raraste intervjuet eg har gjort.

Steder som har overlevd både kald krig, revolusjoner, finanskriser og pandemier. Her er 10 av dem!

3. Udødelige institusjoner-føljetongen

Byas har våre himla goe te å skriva om det lokala bar- og restaurant-livet, men eg va så heldige å få forfatta någen ord om di gamle og di bastante: Di så øveleve både finanskriser og eksplosjoner av nyveiv i mad- og drikkeveier. Om du ikkje fekk nok fun facts i byvandringå, så kan du spe heftigt på herfra:

Jada, jada. «Koffer fekk Stavanger to, og Sannis bare aaaain?» Sorry, babes!

Harry, men ganske søtt likevel, var beskrivelsen til Brimsø om Gladmaten.

4. Gladmat-ranten fra 2017

Eg har fått et ganske fortjent rykte for å ver negative te folkefester og siviliserte rånekultur, men eg har sjeldent ledd høgere av mine egne vitser enn då eg forfatta denne. Innafor med liiiiittegranna sjøldigging, vel?

5. Menn og åbenhed

Di gangane eg har vært aller mest fornøyd med et arbei, e når eg føle at eg te ein visse grad har greid å både ver løyen og engasjerande og sagt någe viktigt. Det syns eg at eg fekk te ganske greit her.

6. Guns N’ Roses komme ridande mens eg gjømme meg under pulten

Eg e ikkje glad i friksjonssituasjoner, og eg skyr krangling som pest og lyskesvette, men då eg greide å hissa på meg Gønsn-bermen i vår så syns eg det va ganske festligt. Der va regelrett både kjeftande feedback og lolz i monitor i dagavis.

7. Mongoland-nørding på Bæså

Når nørder mødes, skabes goe samtaler, og når temaet i tillegg e ein av di – subjektivt sett – råaste julefilmane der ude, då bler tonen ganske så surfegrønne. Det e vondt å tenka på at Vegar har gått bort siden artikkelen blei skreven, men å vida at han har blitt udødeliggjort i byen sin kulturhistorie e et godt plaster på såret.

8. De harde sannheter

Eg e aktive tilhenger av reine ord for pengane og at me presentere verden sånn så an e, og ikkje sånn så me sko ønska an va. Å forfatta harde sannheder om forskjellige aspekter av livet har gitt meg nyttige refleksjonstid og et par kniz og fniz på kjøbet.

«Å skriva med sure munn kan faktisk ver ganske befriande».

9. De tusende i-landsproblemer

Å skriva med sure munn kan faktisk ver ganske befriande. Eg ska aldeles ikkje påstå at dette e høgterskel-journalistikk fra øverste hylla, men det e jysla deiligt å få betalt for å sedda ord på tvangstankene sine. Håbe disse tri samlingane va halvdelen så rensande for dokker som di va for meg.

10. Mågeklatter og bimbo-fakter

Eg tror hands down at dette e den sagen eg har fått mest av både kjærleik og kjeft for. Mens mange sa at di lo så det dirra i drøvler og glass, fekk eg ein del surmaga henvendelser så meinte at me dreiv med demonisering av fjørkre og at eg måtte ver ein intellektuelt nerprioriterte type fra naturen si sia. Favoritten min va hu så skreiv «Eg syns nesten synd på denne mannlige bimboen!»

Men: Det va’kje meiningå å fornærma verken måger eller mågeentusiaster, me sko bare ta oss ei bolla og se ka så skjedde.

Sånn, då va me pigede igjønå. Men du, før eg stikke: 1001 takk for at dokker lese, kjefte, skrøyde, humre og engasjere dokker. Det har våre ein glede, og eg håbe me danses under andre omstendigheder i framtiå.

Klemz Fede <3

