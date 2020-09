Kultur Film «Kvitebjørn Kong Valemon» vender tilbake til filmlerretet – i animasjonsform En tradisjonsrik isbjørn vender tilbake til kinolerretet. Publisert: 11. september 2020, 10:24 NTB

Slik ser Maipo for seg «Kvitebjørn»: En sentral scene i-eventyret er når prinsessen lyser på sin sovende isbjørn, som da er en vakker konge. Men da må han gifte seg med heksa. FOTO: Maipo / NFI (illustrasjon)

Det er det velkjente folkeeventyret «Kvitebjørn Kong Valemon» som skal til pers på ny – nesten 30 år siden sist:

I Ola Flyums 1991-film var det Maria Bonnevie som spilte prinsessen, mens tyske Tobias Hoesl spilte kongen som en ond heks hadde kastet isbjørnham over. Eventyret ble i 2016 satt opp på Det Norske Teatret.

Det er snart 30 år siden Maria Bonnevie satte seg på isbjørnen i filmen «Kvitebjørn Kong Valemon». FOTO: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix Vi gleder oss til å ta fatt på dette fantastiske prosjektet.

Men når Maipo Film tar fatt i folkeeventyret, blir det som animasjonsfilm – der regissør Mikkel Brænne Sandemose går videre fra «Askeladden»-universet til «Kvitebjørn», som den nye filmen skal hete. Manuset er ført i pennen av Maja Lunde.

– Vi gleder oss til å ta fatt på dette fantastiske prosjektet med Maja Lunde og Mikkel Brænne Sandemose og ikke minst til at det skal opp på kino i hele landet (for film er best på kino), skriver Maipo i sosiale medier.

Det blir en storsatsing med et budsjett på 80 millioner kroner. Torsdag fikk «Kvitebjørn» 15 millioner kroner fra Norsk filminstitutts, etter ordningen for markedsvurdering.

Det loves en storslått og moderne animasjonsfilm, om kjærlighet, grådighet og mot – fylt av spenning, humor og musikk og der også norsk natur løftes frem, ifølge omtalen.

