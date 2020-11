Kultur Festival «Undergrunn»-festivalen blir digital: – Det blir den første uten moshpit For 13. gang arrangerer Metropolis festivalen «Undergrunn», i år uten publikum i salen. Publisert: 26. november 2020, 15:10 Ebba Schjølberg Eiring

Foto fra Undergrunn 2019. I år blir det en heldigital variant. FOTO: Privat

Men – tuner man inn på Metropolis’ facebookside i kveld klokka 19.00, kan man få se alle bandene live, helt gratis.

Christian F. Brynie fra Metropolis forteller at nivået på årets rockeband er veldig høyt.

– De som opptrer er fra 17–20 år, og leverte varene på lydsjekk, så det blir bra!

– Skamtøft

Med tolv strake år under beltet er Undergrunn faktisk Stavangers lengstlevende rockefestival.

– Det er vi veldig stolte av, sier Brynie og legger til:

– Også synes jeg det er kjekt at ungdommen har lyst til å spille selv om det er korona, og vi ikke får ha publikum.

LES MER: 6 festivaler som forsvant fra Stavanger-området

Undergrunn er Stavangers lengstlevende rockefestival. Her fra 2009. FOTO: Tommy Ellingsen

Festivalen ruller videre til tross for korona, for å vise fram hva som bobler av musikk blant unge, ifølge Brynie.

– Det er generasjonen som skal ta over, så det er kult å se hvilket uttrykk de kommer med, sier han.

Selv om Brynie mener at det viktigste er at ungdommen har det gøy, er det én ting han kommer til å savne på årets versjon av rockefestivalen:

– Det blir den første undergrunnen uten moshpit...

– Hva tenker du om det?

– Det er veldig trist, men jeg satser på at ungdommen mosher hjemme i stua når de ser det. Ellers tror jeg det blir skamtøft!

LES MER: DJ-er går sammen om nytt utested: – Det blir en av de råeste nattklubbene i landet

Upolert musikk

Kulturjournalist Leif Tore Lindø i Aftenbladet mener scener som Metropolis og Undergrunn-festivalen er viktig for unge.

– De under 18 blir utestengt fra de fleste festivaler og konserter, så det er bra at det finnes et tilbud for de som ikke er myndige ennå. Det er en ihuga gruppe som også interesserer seg for kultur og musikk, sier han.

Han mener at det er vanskelig å komme seg opp og fram for unge, uoppdaga band og artister.

Kulturjournalist Leif Tore Lindø i Aftenbladet. FOTO: Jonas Haarr Friestad Bandene er ikke helt «ferdige» og det er sinnsykt kult å se!

– Ingenting er så motiverende som å kunne si at man skal spille konsert, sier Lindø.

Han påpeker at det er de samme som spiller på Undergrunn som skal fylle Folken og andre konsertarenaer i Stavanger om fire-fem år.

– Om ingen får spille før de fyller 18, er det veldig lenge å vente!

Fra sine egne erfaringer fra festivalen, beskriver han musikken som rå og upolert.

– Bandene er ikke helt «ferdige» og det er sinnsykt kult å se!

Programmet

Festivalen begynner torsdag 26. november kl. 19.00 – 21.00 - og strømmes live via Metropolis sin Facebook-side.

Årets Lineup:

Kaizo Kids

Enaven

Fjelltåke

Heads of Hydra

Dead Junkie Fever

Publisert: 26. november 2020, 15:10