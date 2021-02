Kultur Disney+ Dette er nytt på Netflix, HBO og Disney+ nå i mars Vi har sjekket premieredatoene for seriene hos de tre strømmetjenestene. Publisert: 28. februar 2021, 19:00 Line Pevik

Sesong 17 (!) av Grey's Anatomy kommer denne måneden. FOTO: Mitch Haaseth / ABC

Obs! 23. februar kom alle de første 16 sesongene av Grey's Anatomy, og en eller annen gang i løpet av mars vil også sesong 17 komme på Disney+. Deretter vil det slippes en ny episode hver uke.

1. mars:

The Walking Dead , sesong 10 (fra og med episode 17), Disney+: Se alle de nye episodene fra sesong 10, der en ny episode blir tilgjengelig hver uke!

5. mars:

Black Narcissus , miniserie, Disney+: Et avsidesliggende palass på en fjelltopp, en gang kjent som «House of Women», holder på mange mørke hemmeligheter. Når de unge nonnene fra St. Faith prøver å etablere seg der, vekker de hjemsøkte mysteriene forbudte begjær som ser ut til å gjenta en forferdelig tragedie.

Homeland , sesong 1-8, Disney+: Ikke fått med deg denne, eller frister det med et gjensyn? Uansett: En amerikansk soldat som ble erklært død i Irak, dukker opp 10 år etter at han forsvant. Men etter at gleden over hjemkomsten hans stilner, oppstår det tvil om han virkelig er en amerikansk helt eller om han var en del av en celle som har planlagt et terrorangrep.

Family Guy , sesong 19, Disney+: Sesong 19, dere! Sjekk den ut hos Disney.

Mars , sesong 1-2, Disney+: De to første sesongene av National Geographic's «Mars» slippes hos Disney denne måneden.

Lekestund med valpevenner , sesong 1, Disney+: Finfint for de minste, som kan som tittelen tilsier - leke med valper.

10. mars:

Dealer , sesong 1, Netflix: To filmskapere infiltrerer et område styrt av gjenger for å filme en musikkvideo for en rapper. Det byr fort på problemer.

Last Chance U Basketball , sesong 1, Netflix: Last Chance U inntar basketballbanen i Los Angeles med en trener med sterke meninger og håpefulle unge spillere som forsøker å gjøre sitt beste i collegeidretten.

Marriage or Mortgage , sesong 1, Netflix: En bryllupsplanlegger og en megler konkurrerer om å vinne både hjertene og budsjettene til kommende ektepar. Vil de velge et eventyrbryllup, eller drømmehjemmet?

11. mars:

Genera+ion , sesong 1, HBO: Genera+ion er en mørk, men leken serie som følger en gruppe studenter på en amerikansk high school mens de utforsker seksualitet og tester dypt forankrede forestillinger om livet, kjærlighet og familie i sitt konservative samfunn.

12. mars:

Love in the Time of Corona , miniserie, Disney+: Denne romantiske dramakomedien i fire deler følger fire sammenknyttede historier, filmet ved bruk av fjernteknologi i skuespillernes faktiske hjem (blant andre Gil Bellows, Ava Bellows og L. Scott Caldwell).

Nazistenes begynnelse , sesong 1, Disney+: Serie fra National Geographic der de ser på desperasjonen og frykten som førte til at folket støttet én manns kamp for verdensherredømme.

Disney Junior Vuggesanger , sesong 1, Disney+: Her er sangene du kjenner fra programmer og karakterer blitt rolige og avslappende vuggesanger.

Hitlers siste år , sesong 1, Disney+: En to-timers spesial fra National Geographic, om det siste året av krigen i Europa, fra D-dagen til den tyske kapotulasjonen.

Raske Layne , sesong 1, Disney+: Det tolv år gamle skolelyset Layne får livet snudd på hodet når hun oppdager en sofistikert og snakkende bil kalt V.I.N., bortgjemt i et forlatt skur.

Locked up Abroad , sesong 5-9, Disney+: Britisk dokumentarserie om mennesker som blir arrestert mens de reiser i utlandet - som regel for å smugle narkotika.

The X-Files , sesong 1-11, Disney+: Serien var en av Fox' første store suksesser og hovedpersonene og slagordene – «The Truth Is Out There», «Trust No One», «I Want to Believe» – ble en del av populærkulturen.

The One , sesong 1, Netflix: Dette dramaet er basert på en bok av John Marrs og tar for seg et unikt spørsmål: Hva om vi kunne finne vår perfekte partner via DNA-matching?

17. mars:

Mayans M.C , sesong 3, HBO: Serien returnerer for en tredje sesong, der handlinga finner sted to og et halvt år etter hendelsene i «Sons on Anarchy».

19. mars:

Atlanta , sesong 1-2, Disney+: Atlanta handler om Earnest «Earn» Marks (Donald Glover), en einstøing som drar tilbake til hjembyen sin Atlanta, Georgia (The Peach State) etter at han dropper ut av Princeton. Etter tilbakekomsten oppdager han at fetteren hans, Alfred, har blitt en av Atlantas hotteste nye rappere.

2000-tallet , sesong 1, Disney+: Vil du mimre tilbake til det mer eller mindre fantastiske 2000-tallet? Snurr film.

The 90's: The Last Great Decade , sesong 1, Disney+: Eller er det 90-tallet som fenger mest? Også her tar National Geographic en tidsreise.

The Americans , sesong 1-6, Disney+: Ikke fått med deg denne, som sendte sin siste sesong i 2018? Da kan du få med deg hele spiondramaet hos Disney i mars.

Drugs Inc. , sesong 2, 3, 5, 6, 7, Disney+: En rekke sesonger med historier fra en verden med narkotika, produksjon og salg.

The Falcon and the Winter Soldier , sesong 1, Disney+: Dette er en miniserie der vi følger opp hendelsene fra «Avengers: Endgame».

Gigantosaurus , sesong 1, Disney+: Animert serie om dinosaurer for de minste.

Soy Luna , sesong 2, Disney+: Argentisk-meksikansk tenåringsserie.

Sky Rojo , sesong 1, Netflix: Tre kvinner flykter fra halliken sin og håndlangerne hans, og legger ut på en ellevill reise etter friheten. Fra skaperne av Papirhuset!

Country Comfort , sesong 1, Netflix: En ung og lovende countrysanger finner bandet hun har drømt om når hun tar jobben som barnepike for en musikalsk familie.

Formula 1: Drive to survive , sesong 3, Netflix: Førere, managere og teameiere lever hektiske liv - både på og utenfor banen - når en ny, nådeløs Formel 1-sesong er i gang.

23. mars:

Breeders , sesong 2, HBO: Vi fortsetter å følge gjengen som sjonglerer karriere, sine egne aldrende foreldre, gjeld og foreldrerollen.

25. mars:

Dota: Dragon's Blood , sesong 1, Netflix: En kriger må bruke dragens krefter for å stoppe en dødelig demon, i denne fantasy-serie basert på online-spillet.

26. mars:

Bob's Burgers , sesong 10-11, Disney+: Animert komiserie om Bob som driver en hamburgerrestaurant.

Code Black , sesong 1-3, Disney+: Nok et medisinsk drama fra en overfylt og underbemannet akuttavdeling i Los Angeles.

Inside North Korea's Dynasty , sesong 1, Disney+: Her kan du få et banebrytende innblikk i verdens eldste dynasti. Man avslører hvordan den gåtefulle Kim-familien har styrt Nord-Korea i over sju tiår.

Mighty Ducks, The Game Changers , sesong 1, Disney+: 12 år gamle Evan kommer ikke inn på Mighty Ducks juniorteam i hockey, men starter derfor sitt eget lag bestående av underdogs.

North Korea from the inside with Michael Palin , sesong 1, Disney+: Nok en dokumentar om Nord-Korea, todelt fra 2018.

The Irregulars , sesong 1, Netflix: En gruppe etterforsker en serie overnaturlige kriminelle hendelser i London for Dr. Watson og Sherlock Holmes.

Metalocalypse , sesong 3, HBO: Sesong tre fortsetter direkte der sesong to avsluttet, med Mordhaus tragiske død. Tapet av lederen deres etterlater bandet i en usikker posisjon.

29. mars:

City on a Hill , sesong 2, HBO: Andre sesong sentreres rundt et føderalt boligprosjekt i et område plaget av narkokriminalitet og generell mangel på tillit til det lokale politiet.

Publisert: 28. februar 2021, 19:00